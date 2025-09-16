בימים אלה יוצא לאור הספר 'נתיבי מועד' המאגד בתוכו לקט מפינות 'יש שואלים' של הרב זלמן מלמד ברדיו ערוץ 7. בשיחה עם ערוץ 7 מספר יהונדב ג'אן, עורך הספר, על ראשיתו של הרעיון, העבודה, התכנים והיעד בפרויקט.

יהונדב עצמו אמנם לא שמע את הפינות כאשר שודרו בראשית שנות התשעים, הוא צעיר מדי, ועם זאת, כאשר הגיע לשבוע ישיבה בישיבת בית אל נחשף לספרי 'יש שואלים' ולהערכתו רכש את האחרון שבהם, שכן כאשר הגיע ללמוד בשיעור א' כבר לא היה הספר בנמצא.

בספר המקורי של 'יש שואלים' קובצו כ-300 פינות מתוך 1600 פינות שעסקו בנושאי אקטואליה, פוליטיקה והרמת רוחו של העם בימים הסוערים של הסכמי אוסלו ועוד קודם לכן. מלכתחילה לא התכוון יהונדב להגיע לפינות וותיקות, אלא דווקא לשיעורי 'נפש החיים' של הרב מלמד שעל פי שמועה שהגיעה אליו נכתבו והם לקראת הוצאה כספר. הוא פנה לרב מלמד שאמר לו שהשמועה אינה נכונה אבל במסגרת 'יש שואלים' הייתה פינה שעסקה ב'נפש החיים'. כך החל פרויקט ליקוט ונבירה בין כתבי ידו של הרב ושילובם במהדורה כתובה ישנה של הדברים.

על ייחודיותה של הפינה מדגיש יהונדב את השפה המונגשת בה נאמרו הדברים דווקא משום שהם נכתבו ונערכו לשידור ברדיו, מותאמים לכל מגזר ולכל שומע, מה שמאפשר גם היום לכל אדם בכל רמה למצוא בדברים את העומק המותאם לו.

יהונדב מספר על שלבי העבודה על החומר שנאסף, החל מהאזנה ושיכתוב של פינות מוקלטות, עבור דרך ליקוט קבצים כתובים שנמצאים בידי הרב על מנת לבחור את הפינות המותאמות לספר. העבודה נמשכה כשנה כאשר לקראת כל חג הוציא יהונדב ליקוט של הפינות העוסקות בחג המתקרב בחוברת, והחוברות הפכו לספר שייועד לקהל הרחב והמגוון, ממש כפי שהיו הפינות הרדיופוניות.