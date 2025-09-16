עמוד השער של העיתון האמריקני "ניו יורק פוסט" לעג לשחקנית היהודייה האנה איינבינדר, שזכתה בפרס שחקנית המשנה בסדרה קומית בטקס פרסי האמי. איינבינדר סיימה את נאום הזכייה בקריאה "שחררו את פלסטין".

בכתבה בעיתון צוין כי רשת "קודס ניוז", המזוהה עם חמאס, פרסמה ברשתות החברתיות את דבריה של איינבינדר - אך במקביל טשטשה את פלג גופה העליון, מאחר והופעתה לא הייתה צנועה דיה.

בשל הטשטוש, גם הסיכה שנשאה התומכת בפלסטינים הוסתרה. הכותרת בעמוד השער הייתה: "כופרים שימושיים".

ב"ניו יורק פוסט" נכתב כי האירוע עורר לעג רב ברשתות החברתיות, כאשר גולשים הצביעו על האבסורד שבשימוש בדבריה של השחקנית היהודייה לצד מחיקת תמונתה.

בכתבה הובאו גם ביקורות חריפות כלפי איינבינדר מצד דמויות יהודיות בארה"ב ובאירופה. הישראלי חן מזיג טען כי "כאשר סלבריטאים הופכים את ההשמצה נגד ישראל לטרנד, הם מזינים אקלים שמוביל לבתי ספר יהודיים תחת שמירה, בתי כנסת מוצתים וילדים מותקפים".

השחקן היהודי-אמריקני יובל דיוויד, זוכה פרס אמי בעצמו, כינה את דברי איינבינדר "הופעה של בורות, לא של אומץ", והוסיף כי היא "לא אמרה מילה על שלום, על סיום המלחמה או על החטופים בעזה".

מנגד, איינבינדר עצמה טענה כי חשה חובה להפריד בין יהדות לבין מדינת ישראל. לדבריה, "כיהודייה, מחובתי להבהיר שהדת והתרבות שלנו הן מוסד עתיק ומשמעותי, שאיננו זהה לפרויקט האתנו-לאומי של מדינת ישראל". היא הוסיפה כי המלחמה בעזה קרובה ללבה מאחר שיש לה חברים הפועלים כרופאים ברצועה.

מלבד נאומה בטקס, חתמה איינבינדר לאחרונה גם על עצומה של "עובדי הקולנוע למען פלסטין", הקוראת להחרים מוסדות קולנוע ישראליים ולנתק שיתופי פעולה עם גופים המזוהים עם ממשלת ישראל.