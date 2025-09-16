פאנל יחודי של ראשי המועצות ביו"ש התקיים בכנס השומרון לריבונות בשיתוף מועצת שומרון וערוץ 7 במרפסת של המדינה.

בכנס התארחו שרים, ח"כים, משפחות שכולות ובכירי הקואליציה, אשר קראו להחיל ריבונות באופן מלא על יהודה ושומרון, ולא על פי תוכנית הגושים של השמאל. בפאנל ראשי המועצות מיהודה ושומרון השתתפו מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ וראש מועצת אורנית אור פירון זומר.

יונתן קוזניץ, ראש המועצה המקומית קרני שומרון אמר במהלך הפאנל: "ריבונות, במשמעות הכי חשובה, לפחות בתקופה האחרונה של השנתיים האחרונות, זה ניצחון. ניצחון בזירה הזאת של יהודה ושומרון, שהיא עוד זירה שכמובן לא רק בשנתיים האחרונות, אלא עשרות שנים. כמו שכל ניצחון, הוא ניצחון מלא, שאנחנו רוצים שבכל גזרה יהיה ניצחון מלא. גם פה אנחנו רוצים ניצחון מלא, וניצחון מלא זה ריבונות מלאה בכל יהודה ושומרון. לא ניצחון חלקי, לא ניצחון בערך, לא באזור כזה או באזור אחר. ניצחון מלא, ריבונות מלאה על כל יהודה ושומרון".

אנחנו צריכים לדרוש שהתושבים של יהודה ושומרון, וצריך דה פקטו שזה יקרה, יהיו כמו כל תושב במדינת ישראל. אני חושב שהמלחמה וגם כל התרומה שהייתה פה בשנים האלה יכולים להעיד כאלף עדים שאין לנו שום שוני, אנחנו נוסעים בעלוקה כמו כל אזרח במדינת ישראל שעושה מילואים ועושה צבא ובעצם משרת את המדינה בכל התחומים, וגם כאן אנחנו צריכים להיות שווה ערך בריבונות הזאת", הוסיף קוזניץ.

אור פירון-זומר, ראש המועצה המקומית אורנית הוסיפה: "יונתן דיבר על זה שריבונות זה ניצחון, וניצחון זה צריך לנצח כמו שצריך, אבל אני מוסיפה לזה שבסוף ריבונות זה גם ביטחון. ברגע שתהיה ריבונות ביהודה ושומרון אז זה יגביר את הביטחון לכל מדינת ישראל, אז אי אפשר חצי. כלומר, מה עשינו בזה שלצורך העניין באורנית יהיה ביטחון, ואז כמה מטרים אחר כך לא יהיה ביטחון? לא עשינו בזה כלום. זה אומר שאנחנו משאירים בידיהם את היכולת להגיע למרכז הארץ, המקומות המאוד מאוד מאתגרים מבחינתנו, וזה לא דבר שהוא אפשרי בשום צורה שהיא.

"אני מוסיפה לזה שריבונות זה גם חיים. כלומר, כשתושבי אורנית, מה שמעניין אותם זה שהם לא יהיו יותר אזרחים דרג ג' ד' או לא משנה מה, והם יהיו כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל. ואם כל אזרח אחר במדינת ישראל מגיע לו חובות וזכויות מסוימים, אז גם ביהודה ושומרון, החלת החוק על יהודה ושומרון, שזה בעצם ריבונות, זה הופך את כל תושבי יהודה ושומרון להיות שווים, שווה ערך, כמו שאר תושבי מדינת ישראל. גם בזה אי אפשר לעשות חלק. לכולם מגיע. אנחנו צריכים לעשות את זה לכולם. אז גם בביטחון, גם בניצחון, גם בחיים, גם באיכות החיים של תושבי יהודה ושומרון, כולל איזה, אין איפה ואיפה, אין מישהו שמגיע לו ומישהו לא. אין חצי, החצי לא יעשה כלום. אז לכן אנחנו דורשים שזה יהיה על הכל ולא רק על חלק מזה", הוסיפה פירון זומר.

בהמשך הפאנל הייחס ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לטענות השרים כי בישראל כבר יש ריבונות דה-פאקטור. "אנחנו צריכים ריבונות, לא דיבורים על ריבונות. ריבונות עושים בהחלטת ממשלה או חקיקה שאומרת: המקום הזה הוא חלק ממדינת ישראל. כל היישובים, כל המרחבים הפתוחים, זה חלק ממדינת ישראל. כבישים זה חשוב, כולנו עובדים על זה, כל החברים והחברה שכאן עובדים על הדבר הזה ומתקדמים. וצריך להגיד מילה טובה לכל השרים ולראש הממשלה שמקדמים את זה. אבל אם אנחנו רוצים ניצחון, כמו שאמר יונתן, אם אנחנו רוצים לגמור את המלחמה הזו בניצחון אמיתי.

"אם אנחנו רוצים להביא ביטחון ולמלוא את האפשרות לעשות שביעי לעשירי שני, מכאן, מהרי יהודה ושומרון, על כל מרכז הארץ שהיא מתחתנו, כמתחת לכף היד, אם אנחנו רוצים להיות ציונים ולהגיד: כן, זו הארץ שלנו, זו לא בושה, אנחנו צריכים להביא ריבונות. וריבונות זה בהחלטת ממשלה או בכנסת. ואני חייב להגיד, כל יום שהממשלה הזו, ממשלת הימין על מלא, לא הביאה ריבונות זה פשוט בושה וחרפה.

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים השתתף גם הוא בפאנל והתייחס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו על קידום הריבונות. "עם כל הערכה לראש הממשלה, אני חושב שהאמירה הזאת מבטאת באופן עמוק את הקונספציה שבה אנחנו נמצאים. כפי שבערב השבעה באוקטובר היינו צריכים לייצר מהלך מנע כדי למנוע את האסון הנורא שראינו, כך לא יעלה על הדעת שניתן למתקפה המדינית להתרגש עלינו ורק לאחר מכן להגיב אליה. בעצם מה שקורה, וצריך לומר את זה ברורות: בשטח הזה שאנחנו נמצאים בו, השטח הנפלא הזה, ארץ אבותינו, יש וואקום מדיני, כיוון שכמעט 60 שנה מדינת ישראל נמצאת פה, מפתחת את המקום, עושה את זה בצורה נפלאה, בטח בשנים האחרונות, אבל מצד שני מגמגמת כלפי חוץ ולא אומרת בצורה ברורה: אנחנו כאן כדי להישאר".

"העובדה שישראל מגמגמת ולא אומרת: אני מחילה את החוק, א', נותנת איזושהי תקווה לערבים, לאויב, שהוא יוכל לבוא ולתקוע בגבנו את החרב, אבל יותר מזה, היא בסוף מונעת מאיתנו להתקבע. ולכן כשראש הממשלה רומז ומייצר כל מיני, מפזר רמזים, אנחנו נגמר, נגמרו הטקסים האלה. עכשיו הגיע הזמן לבצע, כפי שאמרו חבריי, כפי שאמר יוסי, אנחנו מוכרחים, מוכרחים לעשות את זה כצעד מנע, לגמור את הוואקום, ובעצם ככה למנוע את הרלוונטיות של המהלך הצרפתי באו"ם ממש בעוד שבוע", הוסיף רחמים.