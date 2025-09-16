בכנס הבינלאומי השנתי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייכמן, תקף היום (שלישי) יו"ר כחול לבן בני גנץ את הביקורת שהופנתה כלפי מערכת הביטחון וצבא היבשה מאז פרוץ המלחמה.

גנץ מתח ביקורת על "לשעברים" וציין כי "בימים הראשונים למלחמה יועצי אחיתופל היסטריים וחסרי היכרות עדכנית עם המערכת הפחידו את ראש הממשלה וניסו למנוע את כניסת צה"ל לעזה. וכמעט הביאו אותנו להפסד במלחמה או להפקרת החטופים"."

הוא חזר והבהיר כי לדעתו המחדל בשבעה באוקטובר היה "מודיעיני ותפיסתי", אך הדגיש כי הצבא כן נערך ליכולות מורכבות מול "צבאות טרור" ומול איראן. הוא הוסיף כי למרות הכשלים בהערכת המצב, מערכת הביטחון נערכה צבאית לאתגרים באזור והוכיחה יכולת בשנים האחרונות בכל הזירות.

גנץ שב וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר והודיע כי יעיד בפניה.