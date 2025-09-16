בימים בהם צרפת בוערת עם מחאות ענק נגד הנשיא מקרון, בעקבות המדיניות הכלכלית שלו, ראש הממשלה לשעבר, גבריאל אטל, יהודי שעשה היסטוריה וכיהן בתפקד עד לא מכבר - בחר לבקר דווקא בבית היתומים היהודי "משפחת אוקראינה".

לצד אטל, המכהן כיום כיושב ראש קבוצת הידידות צרפת-אוקראינה, הצטרפו גם חברי פרלמנט מצרפת: פייר-אלכסנדר אנגלד, יו"ר ועדת ענייני האיחוד האירופי טריסטן להיי; תיירי סוטר וליליאנה טנגי.

הופעתו של אטל בבית היתומים היהודי, באה על רקע ההתבטאויות הפרו-ישראליות שלו וההסתייגות שלו מהחלטת הנשיא הצרפתי למנוע מחברות ישראליות להשתתף בתערוכות הנשק בצרפת ומאמברגו הנשק. "מדינה פלשתינית לא רלוונטית כרגע", אמר באחרונה וחולל סערה.

אטל, שכיהן כראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הרפובליקה הצרפתית, הביע התרגשות עמוקה מהמפגש עם 124 הילדים החיים, לומדים וגדלים במקום תחת הנהגתו המסורה של הרב אברהם וולף ורעייתו, גם בצל אתגרי המלחמה.

"שמעתי רבות על בית היתומים היהודי הזה", אמר אטל. "רבים אמרו לי: "אם תבקר באוקראינה, אתה חייב להגיע לכאן. אני מודה לאלוקים שזכיתי להיות כאן היום. חשבתי שאני מגיע כדי לחזק את הילדים, אך אני יוצא מחוזק מהאמונה שלהם, מהכוח המדהים שהם מפגינים לעתידם. זהו שיעור לחיים".

במהלך הביקור התרשמה המשלחת מהתנאים יוצאי הדופן שניתנים לילדים, גם בתקופה כה מאתגרת. חברי הפרלמנט הדגישו את חשיבות התמיכה בקהילה היהודית ואת תרומתו הייחודית של מוסד "משפחה אוקראינה" כבית חם ואוהב.

הרבנית חיה וולף, מנהלת המוסד, הודתה למשלחת על ביקורה ואמר כי נוכחותה מוסיפה עידוד עצום לילדים ולצוות. "הידיעה שיש מי שחושבים עלינו ותומכים בנו גם מעבר לגבולות אוקראינה", אמרה, "מעניקה לילדים כוח עצום להמשיך קדימה".