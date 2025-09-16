שר החוץ גדעון סער שלח מכתב חריף לנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, לקראת הדיון המתוכנן מחר (רביעי) בנושא הצעות להשעיית סעיפי סחר בהסכם עם ישראל.

במכתבו ציין כי ההצעה הועלתה "ללא כל הודעה מוקדמת, במהירות בזק, מבלי כל היוועצות עמנו, ובניגוד לרוח ההסכם", וכי מדובר במהלך "חסר תקדים" שטרם יושם נגד מדינה אחרת.

המכתב כולל האשמות קשות כלפי ההצעה עצמה וכלפי מקורות המידע שעליה היא מסתמכת, ומביע דאגה כי פעולת האיחוד עלולה לחזק את חמאס ולסכן את המאמץ להשבת השקט.

"הצעה חסרת תקדים זו, שמעולם לא יושמה נגד שום מדינה אחרת, מהווה ניסיון ברור לפגוע בישראל בעת שאנו עדיין נלחמים במלחמה שנכפתה עלינו בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר - הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. מלחמה קיומית זו מתנהלת נגד חמאס וארגוני הטרור בעזה, בעוד אנו מותקפים במקביל גם על ידי החות’ים בתימן", כתב שר החוץ.

לדבריו, ההצעה מעניקה בפועל, כוח לארגון הטרור הרצחני חמאס. "מטריד עד מאוד שבעצם קידום הצעה שכזו את מעניקה בפועל כוח לארגון טרור האחראי לפשעים מזוויעים וממשיך לבצע אותם, בשעה שישראל - שותפה ותיקה של האיחוד האירופי - מנהלת מלחמת קיום. הדבר גם מסכן את המאמצים המתמשכים להביא לסיום המלחמה."

בנוסף הוא כתב כי הלחץ באמצעות סנקציות אינו מועיל וכי לישראל זכות להגנה על ביטחונה: "מדינת ישראל היא אומה ריבונית וגאה, לא ניכנע לאיומים כאשר ביטחוננו עומד על כף המאזניים".

סער תקף גם את הליך קידום ההצעה וטען לפגיעה בעקרון ההוגנות ובתום הלב: "לא עמדתם אפילו בדרישות המינימום של הליך הוגן ופעלתם בחוסר תום לב. לא ניתנה לישראל כל הודעה מספקת על ההצעה הנוכחית, ולא ניתנה לה אפילו ההזדמנות הקטנה ביותר להגיב".

הוא הוסיף האשמה חריפה כלפי אמינות המידע: "הנשיאה והאיחוד מסתמכים במידה רבה על נתונים בלתי מאומתים ומסולפים שמקורם בשליטת חמאס. בכך משחק האיחוד לידיו של חמאס והאסטרטגיה המחושבת שלו לפגוע בישראל ולערער את זכותה להתקיים".

"חלפו שמונים שנה מאז שהשואה התרחשה על אדמות אירופה, בה נרצחו שישה מיליון מבני עמנו. הקמנו מולדת לעם היהודי בארץ אבותיו, ואנו נלחמים ללא לאות על חיינו וביטחוננו. פגיעה בישראל מצד אירופה, שעה שנעשים ניסיונות להשמיד את שארית הפליטה של העם היהודי ואת מדינתו היחידה, מהווה רמיסה של כל נורמה מוסרית והתעלמות מאחריותה ההיסטורית של אירופה", סיכם סער.