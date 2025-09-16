ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אירח את שר המשפטים יריב לוין בביקור במרפסת של המדינה בישוב פדואל - כחלק מכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון.

בביקור הביע השר לוין את תמיכתו המוחלטת בהחלת הריבונות על יהודה ושומרון, והבהיר כי הוא מתנגד לכל יוזמה שתחיל ריבונות על גושי ההתיישבות בלבד.

השר לוין ציין כי יש כבר תשתיות מוכנות לקידום התוכנית ויש לנצל את ההזדמנות שנוצרה כדי לקדם את המהלך ולהוציא אותו אל הפועל.

"לפני חמש שנים נפגשנו בוושינגטון עם הנשיא טראמפ, והנחנו שם את היסודות למהלך שעד לפני כמה שנים היה נראה חסר סיכוי. יש פה חזון אמיתי שאנחנו האמנו בו לאורך כל הדרך והיינו מאוד קרובים לצעד מאוד משמעותי. ההזדמנות הזאת לא נוצלה עד תום, ואסור שזה יקרה עוד פעם. יש לנו הזדמנות שלא תחזור להגיע למהלך רחב של החלת ריבונות.

המהלך הזה, יש לומר, הוא עשיית צדק היסטורי, זאת החובה שלנו לממש אותה. אנחנו צריכים לעשות את זה גם בצורה משפטית על ידי החלת הריבונות. אני גם חושב שזאת התשובה הטובה ביותר למעשה הטבח הנוראי, כי מה שהצד הערבי מבין יותר מכל זה ערך הקרקע. מי שרצה באמצעות הטבח הזה לגרש אותנו, לפגוע בנו ולטעת בנו חולשה, אנחנו צריכים היום לתת לו את התשובה הטובה ביותר. לא רק שאנחנו נאחזים בארץ, אנחנו מעמיקים את האחיזה שלנו בארץ ומחילים ריבונות על כל חלק שאנחנו יכולים בשלב זה", הוסיף השר לוין.

לדבריו, "הגיע הזמן שתושבי יהודה ושמרון שעושים את הדברים בחלוציות גדולה ולוקחים על עצמם עול גדול, מגיע להם אזרחים שווי זכויות כמו כולם. להיות אזרחי ישראל, תחת ריבונות ישראלית, והדברים נעשים כפי שהם נעשים בכל אחד מערי ישראל. אנחנו צריכים לתת את החותמת הרשמית, ואני עושה כל מאמץ בעניין הזה. יש לנו ממשלה שכולה מאוחדת מאחורי הדבר הזה, יש ציבור שמבין יותר טוב את החשיבות של העניין ומה שאנשים לא הבינו בעבר הם מבינים יותר טוב. צריך לעשות את הפעולה הזאת".

"אם משהו בממשל ארה"ב או בממשלת ישראל רוצה להחיל כאשר היא מתוחמת לגושי ההתיישבות בלבד - אני מתנגד לדבר הזה. אני חושב שזאת תהיה שגיאה היסטורית. אם מחילים ריבונות זה גם לאורך הקו הירוק וגם בעומק השטח, גם בעיר גדולה וגם בישוב קטן. אנחנו צריכים לעמוד על כך שהריבונות תכלול לא רק את היישובים אלא את דרכי הגישה, מעטפת להתפתח ולא כיישובים בודדים אלא כיישובים שלמים. הדבר הזה אפשרי. צריך לקבוע שני כללים: אחד - מחילים ריבונות. השני, מחילים את הריבונות על כל השטח. כל דבר שעומד בתנאים האלה, אני חושב שצריך לנצל את ההזדמנות הזאת, ויפה שעה אחת קודם", סיכם השר לוין.

ראש המועצה הוסיף "דווקא בזמנים כאלה שאנחנו מסתכלים בפרופורציה של שנתיים, עם ישראל צריך ניצחון. ריבונות כאן ביהודה ושומרון היא הניצחון. כי ריבונות זה קונצנזוס, זאת הארץ שלנו. אחרי השביעי לעשירי, לומר שאנחנו מעבר להרי החושך, זה כבר לא קיים. אנשים יודעים שהם מחפשים את כולם וזה לא סיפור של דעה פוליטית, אלא רצון להרחיב את כל המדינה היהודית בצורה ברברית".

"עם ישראל רוצה ניצחון, אתם עובדים להביא ניצחון, זה הזמן להביא ריבונות. לא את הקשקוש של גושי ההתיישבות, של יוזמת ז'נבה ושל השמאל, שהמשמעות שלה היא להחיל ריבונות רק על גושי ההתיישבות וכל השאר לתת לברברים להקים מדינה פלסטינית - אלו בדיוק התוכניות של השמאל. וזו תהיה מפה למדינת טרור ביו"ש. אנחנו צריכים להביא ריבונות מלאה, כזאת שלא תקים מדינה פלסטינית. זה הזמן שלנו, זה הזמן שלכם, ואני מודה לך מאוד על ההירתמות שלך", דברי דגן.