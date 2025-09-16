במהלך טקס חגיגי שנערך אתמול (שני) בכולל "דרכי הוראה" בירושלים, הוסמכו כעשרים רבני קהילות מכל רחבי הארץ להורות בדיני ממונות ודיני משפחה.

הרבנים עברו הכשרה מקיפה שכללה לימוד מעמיק של הסוגיות באבן העזר וחושן משפט, ארבעה מבחנים פנימיים, ניסוח פסקי דין, צפייה בדיונים בבית הדין ושיעורים מדיינים ואנשי מקצוע.

האירוע התקיים במעמד הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית ונשיא איגוד רבני קהילות, הרב דוד דב לבנון אב"ד בדימוס, הרב שלמה בארי ראב"ד "דרכי משפט", הרב נועם דביר מייזלס אב"ד "משפט שלום" וראש התכנית, הרב הלל מרצבך ראש כולל רבני קהילות ששוחרר במיוחד ממילואים בעזה לצורך ההשתתפות בטקס, וכן רבנים ודיינים נוספים.

הרב שמואל אליהו בירך את הרבנים ואת נשותיהם, ואמר, "בדיוק חזרתי מעזה לחזק את החיילים לפני היציאה לקרב וראיתי לוחמים שלומדים חושן משפט, דבר מיוחד שלא היה נראה בעבר". לדבריו, "בית המדרש מפיץ לימוד חושן משפט ותיקון החברה - דבר שבעבר היה נחלת יחידים, וכיום נפוץ בקהילות רבות ובצה"ל".

לדברי הרב נועם מייזלס, ראש בית המדרש לרבנים בירושלים ותל אביב, "רבני קהילות נדרשים מדי יום לא רק לשאלות כשרות ושבת אלא גם לסוגיות של בן אדם לחברו, כגון נזקי שכנים, יחסי עבודה, חוזים והתחייבויות, וגם לשאלות כבדות משקל בדיני משפחה, כגון פוריות והלכה, דיני יוחסין, ירושה וצוואות".

הוא הוסיף, "התכנית חיברה בין לימוד מעמיק לבין המעשה, הרבנים ראו מקרוב את עבודת בתי הדין, תרגלו כתיבת פסקי דין ונפגשו עם אנשי מקצוע. לכן התכנית הייתה אבן שואבת גם לרבנים שנבחנו במבחני הדיינות ברה"ר, הם הרגישו שהם מקבלים השלמה משמעותית, מכאן הם יוצאים עם כלים מעשיים בהנהגת ציבור ותיקון החברה, ויודעים כיצד להביא את ההלכה למרכז חיי הקהילה".

הרב אליאב תורג'מן, מנכ"ל איגוד רבני קהילות, סיפר על החיבור הייחודי בין המשתתפים, "היופי הגדול של התכנית היא האחדות המופלאה בין הרבנים. מרגש לראות את רבני קהילות מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים נפגשים ולומדים יחד בדיבוק חברים. החיבור ביניהם אינו תלוי בצבע הכיפה, הלימוד יחד יוצר שיתוף פעולה מבורך לכל הקהילות בישראל".