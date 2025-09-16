שרת התחבורה מירי רגב אישרה להכניס לישראל את אפליקציית Uber, ולאפשר לכל נהג רכב להסיע נוסעים בתשלום.

כיום מתיר החוק רק לנהגי מוניות שקיבלו רישיון לכך ממשרד התחבורה ומחזיקים במונית וב"מספר ירוק" להסיע נוסעים בתשלום, בתעריפים שקובעת המדינה.

לפי התכנון, שירות Uber יחל לפעול בישראל כבר ברבעון הראשון של שנת 2026.

כפיר בן זינו, יו"ר התאחדות נהגי המוניות הארצית, הגיב בזעם, "אני אהיה עדין אם אגיד שמלחמת עולם הולכת להיות פה. מירי רגב, אני מבטיח לך - בפריימריז הבא כבר לא תהיי שרת התחבורה"

זוהר גולן, יו"ר התאגדות נהגי המוניות בפורום העצמאיים מבית ההסתדרות מסר: "אם רוצים לעשות סדר בתחום הסעות נוסעים ברכבים, אז תשנו את החוק ותעשו שוויון מלא גם לנהגי המוניות שכיום נדרשים לשורה ארוכה של חוקים ותקנות, כולל הכשרה ארוכה ויקרה.

השאלה האמיתית היא מה "מסתתר" מאחורי ההכנסה של "אובר"? ברור שמה שקורה כאן זה ניסיון להכשיר את השרץ . מדובר במהלך שיעניק לגיטימציה לכל הנהגים הלא חוקיים של תופעת "הדרייברים", שקיים כמובן בעיקר במגזר החרדי. זו האמת שמירי רגב מנסה להסתיר.

היא לא סתם שולפת פתאום את שירות אובר, אלא היא רוצה למצוא פתרון לקבוצה של מצביעים פוטנציאליים וקבוצת הלחץ החרדית לקראת הבחירות הקרובות. רגב לא דואגת למצב התחבורה הציבורית אלא מנסה להכשיר בדלת האחורית עבריינים כדי לגרוף הון פוליטי אישי".