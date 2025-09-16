תחת לחץ אמריקאי מאיצה סוריה את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני שמטרתו, לפי דמשק, להביא לנסיגת כוחות ישראליים מאדמת סוריה.

מקורות המעורים בפרטים מציינים כי ההסכם המתגבש יימרח מרחק ניכר מהישג של הסכם שלום מלא וינוסח באופן מצומצם יחסית.

ארבעה מקורות מסרו לסוכנות רויטרס כי וושינגטון דוחפת להשגת התקדמות מספקת עד לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בסוף החודש, כדי לאפשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכריז על פריצת דרך. לדבריהם, אפילו הסכם צנוע ייחשב כהישג משמעותי.

הגורמים הסבירו כי סוריה מבקשת להבטיח נסיגת כוחות ישראליים מהשטחים שנתפסו בחודשים האחרונים, להשיב את אזור החיץ שנקבע בהסכם הפסקת האש מ־1974, ולעצור את התקיפות האוויריות והפלישות הקרקעיות הישראליות בשטחה. בנוסף, שני בכירים דרוזים אמרו לרויטרס כי מאז הקרבות בסווידא בין הדרוזים למשטר, ישראל פעלה לאחד את הפלגים הדרוזיים שסבלו מפיצול ואף סיפקה להם תחמושת. לדבריהם, ישראל שילמה גם משכורות עבור כ-3,000 לוחמים דרוזים, מידע שאושר גם בידי מקור מודיעין מערבי.

שני הצדדים מסכימים כי יציבות בדרום סוריה היא מפתח למניעת התעוררות מחודשת של סוכנים הקשורים לאיראן, לחיזבאללה או לקבוצות פלסטיניות מיליטנטיות. גורמים בסוריה ציינו כי ישראל אף אפשרה לכוחות משרד הפנים הסורי להציב מחסומים בסווידא. "שני הצדדים בודקים תחומים של מכנה משותף", אמר גורם סורי.