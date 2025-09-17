שירות התעסוקה פרסם את נתוני חודש אוגוסט, מהם עולה כי מספר דורשי העבודה ירד ל-186.1 אלף - ירידה של 14.7% ביחס לחודש יולי.

מדובר בירידה משמעותית, שמקורה בעיקר בהכרה רטרואקטיבית בזכאות לחל"ת לעובדים שנפגעו ממבצע "עם כלביא".

לפי ההסבר שנמסר, עובדים שיצאו לחל"ת כבר ביוני שבו לעבודה, אך לצורך מימוש זכאותם נדרשו להירשם ביולי בשירות התעסוקה כתובעי אבטלה. כעת, לאחר שמימשו את זכאותם, ירד מספר דורשי העבודה באופן חד, עד כדי טשטוש של האפקט העונתי של פיטורי הקיץ, שנרשם גם החודש.

גם החודש נותר מספר תובעי הבטחת ההכנסה נמוך מאוד - 38 אלף בלבד, מהנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.

באופן גאוגרפי, נרשמה ירידה בכלל ערי ישראל, בשיעור ממוצע של 15.9%-. הירידות הבולטות ביותר נרשמו בבני ברק (35.8%-), אילת (34.5%-) וטבריה (26.5%-).

בחברה החרדית נרשמה הירידה המשמעותית ביותר - 23.1%-, לעומת 15.4%- בקרב יהודים שאינם חרדים וכ-9%- בלבד בקרב ערבים, וזאת אף על פי שתופעת פיטורי הקיץ, שאופיינית לחברה החרדית, עדיין באה לידי ביטוי גם החודש.

מגמת הירידה ניכרה בקרב כל קבוצות הגיל, אך בעיקר בקרב צעירים עד גיל 34. שיעורם ירד ל-29.4% לעומת 28.4% באוגוסט אשתקד. הסיבה לכך, לפי שירות התעסוקה, היא העובדה שצעירים מרוכזים יותר בענפים שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני.

גם בקרב נשים חלה ירידה חדה יותר מאשר בקרב גברים - 16.5% לעומת 12.5%. לפיכך, ירד שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה ב-1.2 נקודות האחוז. בשירות מציינים כי נשים היוו את רוב היוצאים לחל"ת במהלך מבצע "עם כלביא".

חל שינוי קל בהתפלגות לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: שיעור דורשי העבודה מאשכולות 1-3 ירד, בעוד ששיעורם של המשתייכים לאשכולות 8-10 עלה. תופעה זו משקפת מגמה עקבית של התגוונות פרופיל דורשי העבודה, אך הושפעה גם מתום תוקפה של הזכאות הרטרואקטיבית ומסיום עונת פיטורי הקיץ.

בהשוואה ליוני, נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה ב-58 מתוך 60 משלחי יד שנבדקו, בשיעור ממוצע של 35.8%-. בולטים במיוחד: מלצרים ומוזגי משקאות (70.7%-), מעצבי שיער (63.3%-), מנהלי מסעדות ומלונות (59.9%-), ומוכרים בחנויות (59.2%-). מנגד, נרשמה עלייה במספר המורים בחינוך העל-יסודי (7.1%) - ככל הנראה בשל פיטורי קיץ.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, אמרה, "ההכרה למפרע בזכאות לחל"ת על 'עם כלביא' הובילה לירידה משמעותית במספר דורשות העבודה ובמספר דורשי העבודה הצעירים. עובדה זו חושפת שוב את ההשפעה היתרה של מצבי משבר על קבוצות אלו, ראינו זאת בסגרי הקורונה ובחודשי הלחימה העצימה. עלינו להבטיח את חוסנן של קבוצות אלו, בכלל ובמצבי משבר בפרט, וזאת שירות התעסוקה עושה במגוון תכניות שיאפשרו לא רק חזרה לעבודה אלא חוסן תעסוקתי ובכללם תכנית 'איתן', הייעודית לדורשי עבודה הנפלטים שוב ושוב משוק העבודה ומתקשים לגלות יציבות במצבי משבר".