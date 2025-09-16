שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, הודיע הערב (שלישי) על מינוי עו"ד יעל קוטיק לתפקיד ממלאת מקום יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, לאחר סיום כהונתו של היו"ר הקודם, ניר שוויקי.

עו"ד קוטיק מכהנת כיום כיועצת המשפטית של משרד המשפטים ולפני כן שימשה כמשנה למנכ"ל המשרד. לאחרונה מונתה כחברה במועצת הכבלים והלוויין בהמלצת שר המשפטים, וכעת מונתה לתפקיד מ"מ היו"ר, מתוקף סמכותו של שר התקשורת.

השר קרעי אמר, "עו"ד יעל קוטיק היא אשת מקצוע מהמעלה הראשונה. ניסיונה המשפטי והניהולי, בפרט בשלוש השנים האחרונות בתפקידה כמשנה למנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד וכיועצת המשפטית למשרד, מבטיח הנהגה מקצועית ויעילה. אני מאחל ליעל הצלחה רבה בתפקידה החדש".