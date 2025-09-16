ראש ישיבת סלבודקה הרב משה הלל הירש שלח מכתב חיזוק לבני קהילת "חניכי הישיבות" ברמות ב' בירושלים, שבוע לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות בו נרצחו שלושה מחברי הקהילה.

"הנה באה שמועה הקשה, כי באסון נורא נעקדו על קידוש ה' כמה נשמות קדושות מישראל, ובתוכם ג' מבני הקהילה, שהיו מיוחדים בכל מידה נכונה בהצנע לכת, ומסרו נפשם על לימוד התורה, ובעבודת התפילה, הי"ד", פתח את מכתבו.

בדבריו קרא לחיזוק האמונה. "הנה צריך להבין ולהשכיל שעלינו לחזק את עצמינו במידת הביטחון, שהרי הטרגדיה הגיע מהקב"ה, ואם הוא עשה את זה, איכשהו זה הטוב, וזה מידת הביטחון, ובוודאי שהקב"ה רוצה חיזוק בדבר זה".

עוד הוסיף: "את העיקר הזה עלינו לחזק, שהכל מאיתו יתברך ועלינו להמשיך עוד בעבודת ה'".

מרן התייחס לתחושות הקשות. "היצר הרע מביא הרגשת פחד ועצבות, כל ההרגשות האלו שאי אפשר להמשיך הלאה, וכל תחושת הקושי מגיע מהיצר הרע, אם מתחזקים בביטחון בקב"ה, מבינים שזה היה לניסיון בעבורנו, ועלינו להמשיך הלאה בעבודת ה'".

בסיום המכתב בירך: "הקב"ה יזכנו לראות בנחמת ציון ובבניין ירושלים במהרה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ויזכו כל תושבי השכונה ובני הקהילה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה".

בפיגוע הירי בצומת רמות לפני שבוע נרצחו שישה יהודים, כאשר שלושה מהם היו חברי קהילת "חניכי הישיבות" ברמות.