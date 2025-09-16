זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פנה בימים האחרונים במכתב לרבני המועצת בדרישה דחופה לכנס ישיבה בנושא חוק הגיוס.

"חושבני שיש צורך לכנס את המועצת ולדון בענייני הגיוס ויתר הגזירות", כתב הרב מאיה במכתבו שפורסם לראשונה באתר החרדי 'בחדרי חרדים'.

במכתבו הדגיש הרב את הצורך לכנס את חברי המועצת בהקדם והנחה: "נא לתאם עם אהובנו ר' אריה", בהתייחס ליו"ר ש"ס אריה דרעי.

הקריאה מגיעה לאחר דיווחים על פגישה חשאית שהתקיימה לאחרונה בין בכיר בצה"ל, תת אלוף שי טייב (רח"ט תומכ"א), לרב מאיה בביתו בתל אביב.

לפני כחודשיים התכנסה מועצת חכמי התורה של ש"ס והחליטה כי שריה יעזבו את הממשלה. ההחלטה הגיעה לאחר פיצוץ המגעים על חוק הגיוס מול יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין.

בהחלטת המועצה נכתב: "מועצת חכמי התורה מוסיפה ומורה לנציגים וליו"ר התנועה הרב רבי אריה דרעי, לא להרפות ממאמציהם, ולהמשיך ולפעול בכל הכוח כדי לקדם את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".