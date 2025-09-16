הקרן למורשת הכותל המערבי ערכה הבוקר (שלישי) את פינוי הפתקים המסורתי לקראת ראש השנה.

הפתקים שהוטמנו במחצית השנה האחרונה פונו מבין אבני הכותל ויועברו לגניזה בהתאם להנחיות ההלכה.

רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ' ליווה את הפינוי ונשא תפילה לאחדות עם ישראל. הפינוי בוצע באמצעות כפפות וכלי עץ חד-פעמיים לשמירה על קדושת המקום, והפתקים נאספו בשקים מיוחדים לקבורה יחד עם ספרי קודש בלויים.

השנה בלטו פתקים מרגשים שנשלחו מאזרחים במדינות עוינות לישראל, ביניהן איראן, תימן, עיראק, קטאר, לבנון, פקיסטן, סודן, ירדן ומצרים. הפתקים כללו תפילות לשלום ופיוס בין העמים.

בין הפתקים הבולטים - פתקו האישי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שנשלח דרך שגריר ארה"ב מייק האקבי בתחילת כהונתו, ובו כתב: "לשלום בישראל!".

כמו כן הוטמנו פתקים של מנהיגי עולם נוספים שביקרו בכותל במסגרת ביקוריהם הרשמיים.

אלפי פתקים נוספים הוטמנו על ידי לוחמי צה"ל, משפחות החטופים, משפחות שכולות ופצועי צה"ל. בקרן מציינים כי מדי יום מגיעים מאות פתקים דרך אתר האינטרנט, לצד מאות אלפים המוטמנים אישית על ידי מתפללים ומבקרים.