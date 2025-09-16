ישיבת אלון מורה השיקה הערב (שלישי) בערוץ היוטיוב הרשמי שלה את הקליפ "ותערב', ביצוע מיוחד של תפילת "ותערב" החתומה במילים "ותחזינה עינינו".

הקליפ יוצא לאור לזכר תלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו במלחמת חרבות ברזל. בין הנופלים: עמיחי ישראל ויצן הי"ד, ידידיה רזיאל הי"ד, אלחנן קליין הי"ד, ישי גרינבאום הי"ד, עמיחי ונינו הי"ד, מתי פרל הי"ד, וכן תלמידי ישיבת אבינועם - גלעד ניצן הי"ד, מעוז מורל הי"ד ואורי ניסנוביץ הי"ד, ובוגר הישיבה התיכונית אמ"ש - ידידיה אזוגי הי"ד.

בביצוע משתתפים בחורי ישיבת אלון מורה יחד עם ראש הישיבה, הרב אליקים לבנון. "מתוך מסירות הלוחמים וקדושת נופלינו, מתוך מבט הצופה עין בעין בימי הגאולה, אנו מתפללים שתערב לפניך עתירתנו", נאמר בהצגת הקליפ.

הפקת השיר כללה לחנים של שלמה יהודה רכניץ ושל נפתלי קמפה, הפקה מוזיקלית של יגאל שטטנר, נגינת קלידים של אלישיב קרמר, קלרינט של ידידיה קליין ותופים של אבישי ישר.