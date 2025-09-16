הרמטכ"ל מפרסם הערב (שלישי) הצהרה על על הרחבת המערכה בעזה במטרה להכריע את חמאס ולהביא לשחרור החטופים.

"אני רוצה להדגיש: החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית" אמר הרמטכ"ל. "גייסנו לטובת המערכה אלפי חיילי מילואים והם פועלים לצד הכוחות הסדירים. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה להם ולמשפחותיהם, הנושאים במשא הכבד. הם חוד החנית של צה"ל והערובה לביטחונה של מדינת ישראל".

לדבריו, צה"ל הציג בפני הדרג המדיני את כלל ההשלכות הביטחוניות, של כיבוש העיר עזה. "כמפקדו של הצבא, מחובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות האפשריות. כלל הסיכונים וההזדמנויות הוצגו בפני הדרג המדיני בבהירות ובמקצועיות". הוא הוסיף כי מאז ה-7 באוקטובר השתנתה תפיסת הפעולה המבצעית לחלוטין: "בשיתוף כלל זרועות הביטחון חיסלנו את רוב מנהיגות החמאס, פגענו בציר הרשע האיראני כולו והסרנו איומים קיומיים במסגרת מבצע 'עם כלביא'."

הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ועושה כל מאמץ למנוע פגיעה באזרחים: "במערכה זו אנו פועלים על מנת להכריע ארגון טרור שמצהיר מעל כל במה שמטרתו לחסל את קיומה של מדינת ישראל".

"גם בימים אלה, כשעם ישראל עתיד להתכנס סביב שולחן החג, חיילינו מוצבים בחזית ומעבר לקווי אויב - בהגנה ובהתקפה. הם עושים זאת מתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה לעם. לא נשכח לרגע את אלו שאינם איתנו ואת המשפחות השכולות, אשר שילמו את המחיר היקר מכל".

הוא סיים באיחול: "כפי שנאמר בתפילת נעילה: 'פתח לנו שער בעת נעילת שער'. עם בואה של השנה החדשה, נדאג כי יהיה זה שער של ביטחון, צמיחה ושגשוג בארצנו."