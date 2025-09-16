תיעוד: כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (שלישי) תיעוד של כניסת כוחות אוגדה 98 ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

הכוחות המתמרנים נכנסו בליווי סיוע אש מהאוויר ומהים על מרחב ההתקפה. בצבא מציינים כי כחלק ממעטפת האש, נתקפו עשרות תשתיות טרור בהם מבנים צבאיים, עמדות תצפית ומבנים ממולכדים שנועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב.

מפקד אוגדה 98, תא"ל גיא לוי, שוחח עם החיילים בקשר בכניסה לעיר עזה ואמר: "הגיעה השעה. אנחנו יוצאים להתקפה גורלית ומכרעת על חמאס במרכז הכובד שלו - כשברקע שנתיים של לחימה צודקת והיסטורית בכל החזיתות. אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית ובלתי מתפשרת על מעוז החמאס בעיר עזה. כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף החוזרים לביתם, נצא באחדות, בראש מורם וברוח סערה ונכה באויב בעוצמה.

מפקד אוגדה 98, תא"ל גיא לוי, בשיחה עם הלוחמים צילום: דובר צה"ל

המטרות ברורות: להשמיד את האויב, להשיב את אחינו החטופים ולדאוג שאזרחי ישראל יתחילו בביטחון את השנה החדשה. כוחנו באחדותנו. יחד נסתער על האויב בכל הכוח, נתקוף אותו מהיבשה, מהאוויר ומהים - עד לניצחון", סיכם.