ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים בנושא כלכלה כדי לתקן את דבריו בנוגע לבידוד המדיני והכלכלי של ישראל אתמול.

"ישראל היא גורם מוביל והכלכלה בשוק תעבוד כפי שעבדה עד עכשיו. כן יכולות להיות מגבלות פוליטיות, לא כלכליות, בתעשיות הביטחוניות.

אם יש לקח אחד שהפקנו במהלך המלחמה זה שאנחנו רוצים להגיע לעצמאות ביטחונית", הוסיף נתניהו.

"אני לא מזלזל בניסיונות להגביל אותנו מבחינה כלכלית, אבל העולם רוצה את המוצרים הישראלים", אמר ראש הממשלה.

הוא דיבר על הצלחת כלכלה ישראל בזמן המלחמה וציין כי "בניגוד לכל התחזיות - השקל חזק יותר ממה שהיה לפני המלחמה".

נתניהו בפנה גם למשקיעים הזרים באנגלית ואמר: "אתמול הייתה אי הבנה. שאלו אותי במה להשקיע ואמרתי כל דבר. כי כל מה שאתם רואים היום יהיה יקר מחר. הכלכלה הישראלית מאוד חזקה. יש לי ביטחון גדול בה. היא חדשנית. היינו ראשונים בעולם בזמן הקורונה ובמלחמה יש לנו השקעות רבות והם ימשיכו לבוא. סייבר, AI ודברים אחרים. הקריאה שלי למשקיעים היא - תשקיעו עכשיו כי אנחנו נמריא".

"המצב של הכלכלה טוב. יכול להיות שהאיחוד האירופי ינסה לעצור אותנו. זה חלקיק, אבל יהיו ניסיונות ואנחנו יכולים להתגבר עליהם. דיברתי על הניסיון לעצור ייבוא של חלקי נשק, או כלי נשק עצמם. הבעיה העיקרית היא העבודה שממשלות מערב אירופאיות שנלחצות על ידי מיעוטים אסלאמיים, חלק מאוד קיצוניים. כדי שנוכל לייצר תעשייה ביטחונית חזקה, אם יש לקח אחד של המלחמה, זה הלקח", אמר.

ראש הממשלה נשאל על פגיעה אפשרית בחטופים בעקבות הכניסה הקרקעית לעיר עזה והשיב: "אם הם יגעו בשערה של חטוף אחד נצוד אותם ביתר עוצמה. אני אומר לראשי חמאס - המאמץ להגיע אליכם יוכפל שבעתיים". בנוסף, אישר שהוזמן לפגישה בעוד כשבועיים בבית הלבן, לאחר נאומו בעצרת הכללית של האו"ם.

לשאלה האם הקבינט הביטחוני פועל בניגוד להמלצות מערכת הביטחון השיב נתניהו: "הדלפות שקריות ותדרוכים מגמתיים יוצאים החוצה. זה מרחיק את שחרור חטופינו. אני לא מתייחס לדברים ספציפיים. בכל שרשרת הניצחונות, כולל הרחקת איום חיסול ישראל בפצצות אטום ההישג הוא כביר והישגי המשנה כבירים.

בכל אחד מהשלבים החל מהיום הראשון שכלל גם החלטה לגייס ולהכריז על מלחמה, ועד ההחלטות האחרונות בכל אחד השלבים תמיד היו גורמים בתוך החדר לפעמים שניים או שלושה שהתגדו או היססו וזה בסדר גמור, זה תפקידם. בסוף מי שמחליט זה הקבינט - ואני החלטתי. ההישגים הקיומיים שהבטיחו את המשך הקיום של מדינת ישראל, קשה לי לתרגם לכם את התמיהה הכבירה שלי כשאתם רואים את ההישגים האלה ואתם קיבלתם הדלפות ואתם ממשיכים לשאול אותי את השאלות הללו", הוסיף.