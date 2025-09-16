באירוע שנערך היום (שלישי) באוניברסיטת אריאל, במעמד שר המורשת עמיחי אליהו וראשי רשויות מיהודה ושומרון, הושק פרויקט לאומי לשימור מורשת ההתיישבות באזור, בהשקעה תקציבית חסרת תקדים של חמישה מיליון שקלים ממשרד המורשת.

הפרויקט יבוצע על ידי מו"פ אזורי מזרח יהודה ושומרון ובקעת הירדן, בליווי אקדמי של פרופ' מרים ביליג מאוניברסיטת אריאל. הספרייה הלאומית תשמש שותפה מרכזית למיזם, ותפעל להנגשת החומרים באופן דיגיטלי לציבור הרחב.

במהלך השבועות הקרובים יפורסם קול קורא ליישובים המעוניינים להצטרף לפרויקט. ועדת היגוי צפויה לבחור כ-30 יישובים, בהם יוקמו ארכיונים מקומיים. כל יישוב נדרש להקצות כוח אדם ייעודי שיעבור הכשרה מקצועית לאיסוף ועדכון החומרים.

שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר כי "שימור סיפור ההתיישבות ביהודה ושומרון איננה ארכיונאות גרידא כי אם סיפור של גבורה, חלוציות ואמונה שטרם סופר במלואו. החומרים שייאספו יהוו עדות חיה לדורות הבאים על האומץ, המסירות והאהבה העצומה לארץ ישראל".

המנכ"ל איתי גרנק צילום: ללא

מנכ"ל מו"פ אזורי מזרח יו"ש ובקעת הירדן, יהודה גרמן, ציין בדבריו כי "היום - אנחנו חיים בתוך הסיפור הזה. לכאורה כל זה מאחורינו, היסטוריה. אם לא נדאג לשמור, לשמר ולתעד אותו - בעוד 20 ו-40 שנה, הילדים והנכדים שלנו כבר לא יידעו איך זה התחיל".

לדבריו, המיזם יוצא לדרך במטרה "לוודא שמפעל החיים של ההתיישבות לא יישכח ויהיה אור לדורות הבאים", תוך שיתוף פעולה עם אוניברסיטת אריאל והספרייה הלאומית. גרמן הוסיף תודתו לשר אליהו ולמנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, על הובלת המימון למיזם.