במציאות הקשה של ימי המלחמה, כאשר עם ישראל מתמודד עם אתגרים חסרי תקדים, מתגלה בכל הבהרתו התפקיד המכריע של רב הקהילה.

לא רק כמי שמחזיק בידע ההלכתי או מעביר שיעורים, אלא כמנהיג רוחני שעוטף את קהילתו בעת משבר, מחזק את החוסן הפנימי ומוביל את עמו בדרך של תקווה ואמונה.

לחצו כאן והשתתפו בפעילות "איגוד רבני קהילות"

השליחות במלוא עוצמתה

איגוד רבני קהילות, הקול המוביל של מאות רבנים ברחבי הארץ, מלווה ומעצים מנהיגי קהילה בדרכו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל. בזמנים אלו של מלחמה, ההשפעה של רבני הקהילות מתעצמת ומקבלת משמעות חדשה וחיונית.

הרב הלל מרצבך, רב קהילת בית הכנסת המרכזי ביד בנימין וראש הכולל באיגוד רבני קהילות, מסביר את עומק השליחות. "רב הקהילה אינו רק מי שעונה על שאלות הלכתיות או מעביר שיעורים. הוא הכוח הרוחני שמחבר את בני הקהילה לשורשיהם, מעניק משמעות יהודית לרגעים הקשים ומחזק את האמונה בזמנים של ספק. בימי מלחמה, תפקיד זה הופך להיות חיוני יותר מתמיד."

כשהרב הופך למודיע נפגעים

אחד הסיפורים הקשים והמעצימים ביותר בתקופה זו, הוא סיפורו של הרב ציון בן שאול, רב קהילת עץ חיים בגני תקווה, שקיבל על עצמו את התפקיד הכואב של מודיע נפגעים במשפחות שאבדו יקיריהם בטבח נובה ובמתקפת השבעה באוקטובר.

"לצערי, ואפשר לומר גם לזכותי ולחשיבות הנושא, תפקדתי כמודיע למשפחות של נופלים בנובה וגם מיישובי העוטף, משפחות אזרחיות", מספר הרב בן שאול. "לא סתם נבחרתי לבצע את התפקיד הזה, כי מישהו שמתפקד כרב ותמיד בא במגע עם ציבור, מחובר לציבור, אוהב ציבור ונושא בעול עם הציבור ברגעיו הקשים, כמו גם ברגעיו השמחים, מסוגל לתת מבט רוחני ארוך טווח על עם ישראל, מחובר לנצח ישראל".

הרב בן שאול מדגיש את הייחודיות של הגישה הרבנית: "כמה שהדבר הזה חשוב גם ביכולת הרגשית והמשפחתית, לעטוף, לאהוב, לחבק, לתת בעיניים מבט אוהב ומזדהה, קצת פרספקטיבה עם עובדנים אחרים שרב פוגש במעגל החיים, בקהילה שלו כל הזמן, ויש לו גם את כוחות הנפש ואת הראייה הרוחנית, לעודד, לתת מבט רחב יותר, לנחם במקומות שאפשר לנחם, להבין גם שלא אפשר לגמרי לנחם".

לחצו כאן וקחו חלק בפעילות "איגוד רבני קהילות"

במסגרת תפקידו הכואב, נאלץ הרב בן שאול להודיע לאותה משפחה פעמיים על מות אם המשפחה ומות האחות בהפרש של שבועיים לאחר זיהוי הגופות. "החשיבות של רב בנקודות כאלה, במשברים כאלה, בנפילות כאלה, היא לעין ארוך לעומת מה שיכול אולי להגיש איזשהו גורם נקודתי, שמושיט איזשהו שירות פסיכולוגי מאוד מאוד נקודתי לענין הזה."

הכוח הרוחני בזמן משבר

תפקידו של רב הקהילה מתמקד בהקשבה ובנוכחות בחיי הקהילה, ביצירת "משמעות יהודית" ברגעים הקטנים והגדולים של חיי הפרט והקהילה, בהעצמת בני הקהילה ובפיתוח מערכת של תמיכה וסעד. בזמן מלחמה, יכולות אלה הופכות לחיוניות במיוחד.

הרב בן שאול מסביר את הערך המוסף של הגישה הרבנית: "החשיבות של לבוא ממקום של רב עוטפת את המשפחות, נותנת להם ראייה רוחנית ועוצמה רוחנית ונחמה, מאוצר הנחמה של עם ישראל עם כל מה שהוא עבר לאורך ההיסטוריה, ועם אוצר הנחמה שיש לו במפגש עם הקהילה."

חיזוק הקהילות בזמן מלחמה

איגוד רבני קהילות מאגד תחת קורת גג אחת מגוון רחב של אלפי יזמויות ופעילויות של תרבות ותוכן יהודי ומהווה עוגן יציב לשמירה על הזהות היהודית במדינת ישראל. בתקופה הנוכחית של מלחמה, האיגוד מתמקד בחיזוק רבני הקהילות כדי שיוכלו לתת מענה מיטבי לצרכים הרוחניים של קהילותיהם.

במלחמה הנוכחית, רבנים רבים נקראו אף הם לשרת במילואים, ובמקביל לתת מענה רוחני לחיילים ולמשפחות בעורף. רבנים צבאיים ורכזי מסורת ורוח מתפקדים בשטח כלוחמים מן המניין לצד אלה שמתלווים ללוחמים בקרבות, תוך מתן ליווי רוחני וחיזוק האמונה בקרב הלוחמים.

קמפיין הגיוס - השקעה בעתיד הרוחני

כחלק מקמפיין הגיוס הנוכחי, איגוד רבני קהילות פועל לחיזוק הזהות היהודית של עם ישראל ולהפצת תורתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב שמואל אליהו שליט"א לכל שכבות העם. הקמפיין מתמקד בתמיכה בפעילות רבני הקהילות שמובילים את עם ישראל בדרך של אהבת התורה והעם, ובמתן כלים לרבנים להתמודד עם האתגרים הייחודיים של זמן מלחמה.

המשך המסורת של המנהיגות הרוחנית

המאבק הנוכחי מדגיש יותר מתמיד את החשיבות של מנהיגות רוחנית אמיתית. רבני הקהילות, בהובלת איגוד רבני קהילות, ממשיכים את דרכו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל - מנהיגות שמשלבת עומק תורני עם אהבת ישראל ודאגה אמיתית לכל יהודי.

בימים אלו של מבחן, כאשר עם ישראל זקוק לחוסן רוחני ולתקווה, רבני הקהילות עומדים בחזית המאבק על נשמתו של העם. הם מהווים את נקודת האור שמעל לחושך, את הכוח שמחבר בין השמים לארץ, ובין לב האדם ללב עמו.

לחצו כאן וקחו חלק בפעילות "איגוד רבני קהילות"