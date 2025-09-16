הרמת כוסית חגיגית לרגל השנה החדשה, התקיימה הערב (שלישי) בפיקוד המרכז, בהשתתפות האלוף אבי בלוט, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ וראשי רשויות מיו"ש.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ נשא דברים לאחר מכן והתייחס בתחילת דבריו לאזעקה שהושמעה דקות ספורות קודם בעקבות טיל מתימן: "האויב לא מבדיל בין יהודה ושומרון, עוטף עזה, תל אביב או מטולה, אנחנו נמשיך להיות מאוחדים והם לא ינצחו אותנו"

לאחר מכן הודה גנץ לאלוף בלוט על שינוי ההתנהלות של פעולות צה"ל מול המחבלים באיזור והדגיש: "אנחנו מרגישים את הרוח החדשה וההתקפית ואת צורת ההתנהלות החדשה של צה"ל. הרבה שנים לא ראינו גישה כזו של הפיקוד באזור, אם זה במבצעים במחנות הפליטים, אם זה בהגנה על קו התפר, אם זה בפעולות ותגובות לאירועים ופיגועים. אנחנו מרגישים את הרוח הזאת שיורדת כאן מהפיקוד, רוח של בנייה, של אמונה, רוח שלא מורידה את הראש בפני האויב, ועל כך בשם כל ההתיישבות אני אומר לכם תודה גדולה".

ראש מועצת בנימין הוסיף ואמר: "בעזרת ה' בשנה הקרובה נמשיך להצמיח ולהפריח את ההתיישבות. נעשה הכל כדי ששיתוף הפעולה הטוב והמיוחד הזה יישמר, כדי שנוכל להמשיך ליישב את הארץ".

בסיום דבריו התייחס גנץ למאמצים שהוא וראשי הרשויות עושים על מנת לקדם את החלת הריבונות המלאה ביו"ש והדגיש: "אנחנו בהתיישבות נמשיך לעשות הכל עד שתהיה ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. בעזרת ה' שנזכה לשנה הבאה ביהודה ושומרון הריבונית, עם ניצחון גדול והתיישבות גדולה".