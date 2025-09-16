ממשלת הרשות הפלסטינית קראה לקהילה הבינלאומית להתערב באופן מיידי כדי, "להציל את רצועת עזה", נוכח תחילת הפעולה הקרקעית של צה"ל לכיבוש העיר עזה וההנחיות לתושבים לפנות לדרום הרצועה.

לפי ההודעה, התושבים ניצבים בפני שתי אפשרויות בלבד, "מוות או גירוש", וכי, "מדובר ב'פשע מלחמה' נגד כשני מיליון פלסטינים". הממשלה דחקה בקהילה הבינלאומית לפעול למניעת המשך הנזק לאוכלוסייה.

הרשות הפלסטינית הזהירה גם מפני החלטת ישראל, לטענתה, להשתלט על החצר הפנימית של "המסגד האיברהימי" ותיארה מהלכה כהפרה בוטה של החוק הבינלאומי.

עוד נטען כי הפגיעה ב"מסגד האיברהימי" אינה עניין פלסטיני בלבד, אלא התקפה על מורשת האנושות כולה, המהווה תקדים מסוכן להכשרת מדיניות קולוניאלית, גירוש והשמדת הזהות התרבותית והדתית של עמים ילידים.