שר החינוך יואב קיש הגיע לסיור ביישוב בית אל, שם השתתף בשורת אירועים לציון ההתחדשות והצמיחה של היישוב.

הביקור כלל חנוכת שישה גני ילדים חדשים, סיור באתר בנייה של בית ספר יסודי חדש, פגישה עם חטיבה צעירה בבית הספר לבנות, ומפגש עם הצוות החינוכי של פרויקט "עוגן יהודה" המלווה בני נוער מהגבעות.

שלושה מתוך ששת הגנים כבר נפתחו בשנת הלימודים הנוכחית, ושלושת הנותרים צפויים להיפתח בשנה הבאה. בכל גן יתחנכו כ-30 ילדים, במטרה לספק מענה לגידול באוכלוסייה ולחזק את מערכת החינוך המקומית.

"חנוכת הגנים החדשים בבית אל," אמר השר קיש, "היא הוכחה ניצחת לעוצמתה של ההתיישבות ולהמשך חיזוק הריבונות שלנו ביהודה ושומרון עד להשגת ריבונות מלאה בעז"ה שתוריד סופית את סוגיית המדינה הפלסטינית מהפרק. ריבוי הגנים בבית אל הם עדות ניצחת לכוונותינו לאחיזה ושליטה נצחית בכל שטחי יהודה ושומרון ובארץ ישראל כולה. בכל בניית מוסד חינוכי שנפתח ובכל בית ובניין שמוקמים, אנחנו מעמיקים את שורשינו בארץ ישראל ומבטיחים את עתידנו כאן לדורי דורות. משרד החינוך ימשיך לעמוד לצד בית אל כדי להבטיח שכל ילד וילדה יזכו למסגרת חינוכית איכותית".

ראש מועצת בית אל, שי אלון, הצטרף לדברים ואמר, "ההתיישבות היא התשובה לאתגרים שלפנינו. בניית מוסדות חינוך חדשים בעת הזו, היא מסר ברור לכל עם ישראל, אנחנו כאן כדי להישאר, להתרחב ולבנות עתיד טוב יותר עבור ילדינו".

במהלך הסיור ביקר השר גם באתר בניית בית ספר יסודי חדש לבנים (כיתות א'-ח'), המתוכנן להיות אחד החדשניים והייחודיים מסוגו ביהודה ושומרון. בית הספר יציע סביבת למידה מותאמת למאה ה-21, עם דגש על למידה אישית ומרחבים גמישים.

בהמשך, נפגש השר עם הצוות של פרויקט "עוגן יהודה" - תכנית ליווי חינוכי ונפשי לכ-90 נערי גבעות, שמטרתה הכנה לגיוס, לצד תמיכה אישית ורוחנית. השנה צפויים להיכלל בתכנית גם קורסים מקצועיים, אשר יעניקו תעודות הסמכה לנערים המשתתפים.