עוגת המיליון של עומר לוי מתוך הטיקטוק של עומר לוי בנמל תל אביב נערכה השבוע חגיגה לרגל הגעתה של יוצרת התוכן עומר לוי למיליון עוקבים בטיקטוק. באירוע, אליו הגיעו עשרות משפיענים מהטיקטוק ומהאינסטגרם, הוצבה "עוגת המיליון" - עוגה ייחודית בגובה 4.5 מטרים, רוחב 3.5 מטרים ומשקל של מעל 1.8 טון. העוגה תוכננה במשך חצי שנה על ידי הקונדיטוריות סהר אבירם ולירון טאקו. הן השקיעו כ-60 ימים בתהליך שכלל אפייה, עיצוב והרכבה, תוך שימוש ביותר מ-1,820 ביצים, 530 קילוגרם בצק סוכר ו-175 קילוגרם שוקולד מריר. הקהל שהגיע לאירוע טעם מהעוגה שחולקה ל-5,000 מנות. בין המשתתפים נצפו ישראל קטורזה, אורטל עמר, קווין רובין, עידן תלם, הילי טולדנו, ספיר קשתי, נדב בורנשטיין וגל זהבי.

