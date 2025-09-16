בנמל תל אביב נערכה השבוע חגיגה לרגל הגעתה של יוצרת התוכן עומר לוי למיליון עוקבים בטיקטוק.
באירוע, אליו הגיעו עשרות משפיענים מהטיקטוק ומהאינסטגרם, הוצבה "עוגת המיליון" - עוגה ייחודית בגובה 4.5 מטרים, רוחב 3.5 מטרים ומשקל של מעל 1.8 טון.
העוגה תוכננה במשך חצי שנה על ידי הקונדיטוריות סהר אבירם ולירון טאקו. הן השקיעו כ-60 ימים בתהליך שכלל אפייה, עיצוב והרכבה, תוך שימוש ביותר מ-1,820 ביצים, 530 קילוגרם בצק סוכר ו-175 קילוגרם שוקולד מריר.
הקהל שהגיע לאירוע טעם מהעוגה שחולקה ל-5,000 מנות. בין המשתתפים נצפו ישראל קטורזה, אורטל עמר, קווין רובין, עידן תלם, הילי טולדנו, ספיר קשתי, נדב בורנשטיין וגל זהבי.