שלום למר, אחד הזמרים הבולטים בעולם המוזיקה היהודית הבינלאומית, משיק סינגל-קליפ מקורי בעברית - "יוסל'ה קמצן קדוש".

את השיר כתב והלחין היוצר אודי דמארי, בהשראת הסיפור הידוע על יוסל'ה שנודע לאחר מותו כ"קמצן קדוש".

על השיר החדש אמר למר, "כששמעתי לראשונה את הלחן והמילים מאודי דמארי, הבנתי כמה מסר עמוק יש בו לדור שלנו. יוסל'ה מלמד אותנו שהפנימיות היא כל הסיפור, ושיש אנשים שנותנים מעצמם בלי שידעו עליהם".

במהלך צילומי הקליפ, סיפר למר כי הקדיש אותו במיוחד "לכל אותם חיילים, אנשי ביטחון ויהודים קדושים שנקטפו בדמי ימיהם במסירות נפש, בלי שהעולם ידע את כל מה שהם נתנו. בנוסף, השיר מוקדש לכל אותם אנשים שנותנים מעצמם בשקט, בלי לקבל שום הערכה".