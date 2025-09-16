הרב דוד סתיו מזהיר: "אסור שהרבנות תהפוך לכלי פוליטי" באדיבות משב

בריאיון לערוץ משב מבית צהר התריע יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, מפני מינויים פוליטיים של רבני ערים ברחבי ישראל, שלדבריו מנותקים מהערכים הלאומיים של שירות בצה"ל ומחויבות למדינת ישראל.

"אסור שהרבנות תהפוך לכלי פוליטי, רבני ערים חייבים להיות דמויות של תורה ושל אחריות לאומית", אמר הרב סתיו, והדגיש כי זהות הרבנות קובעת את פניה של היהדות הישראלית.

לדברי הרב סתיו, "בשורה של ערים מרכזיות מקודמות בימים אלה משרות רבנות עירונית לאנשי שלומם של פוליטיקאים, מה שמעמיד את מהות התפקיד בסיכון".

"זהות הרבנות קובעת את פניה של היהדות הישראלית, אסור שנפקיר אותה בידי שיקולים מפלגתיים", הזהיר יו"ר צהר, וקרא למנוע העמדת מועמדים מנותקים מהמחויבות הלאומית.

הוא הדגיש את ממדי האחריות שמונחת על רב עיר ותיאר את תחומי הסמכות הציבוריים של התפקיד: "רב עיר הוא לא עוד פקיד. זה האדם שמפקח על הכשרות, על הנישואין, על הלוויות, והוא זה שמייצג את הציבור בטקסי יום הזיכרון והשואה. לא ייתכן שמי שלא שירת בצבא, ומי שאינו מחובר לערכים של מדינת ישראל, יקבל לידיו את ההנהגה הדתית בעיר".

הרב סתיו ציין כי הציבור הדתי-לאומי מצפה לדמויות רבניות שמשלבות תורה ומחויבות למדינה, וביקש שהמנהיגות הרבנית תשקף קירבה לכל חלקי החברה. "אנחנו רוצים רבנים שיכבדו את כל חלקי הציבור: חילונים, דתיים וחרדים וידברו מתוך אחריות וקרבה".

"בידינו האחריות שהרבנות בישראל תמשיך להיות מקור של השראה, אמון ושירות ציבורי נקי. היהדות שייכת לכלל ישראל, לא למפלגה כזו או אחרת", סיכם.