חבר הכנסת צבי סוכות קיים היום (שלישי) סיור במרחב חטיבת פארן בגבול ישראל-מצרים ובמהלכו התריע כי היקף הברחות האמל"ח מהאוויר הפך לאיום קיומי.

במהלך הסיור קיבל ח"כ סוכות סקירה ביטחונית מעמיקה מגורמי הביטחון במקום על אופן הטיפול בתופעה ועל האמצעים שמושענים עליהם כיום במאבק נגד החדירות.

לדבריו "מדובר בתופעה של איום קיומי על מדינת ישראל. אם עד כה התרגלנו להברחות ממנהרות מתחת לקרקע, כעת המנהרות הן מעל הגדרות דרך המרחב האווירי שלנו. מדובר בתופעה חמורה שמשנה את המאזן מבפנים - האויב מתחמש בחופשיות באלפי כלי נשק שיופנו כנגדנו וכל זה מתוך שטח מדינת ישראל. חייבים להכריז מלחמת חורמה לאומית על התופעה הזו ולכנס את כלל הגורמים - שב"כ, מוסד, צה"ל, משטרת ישראל - סביב שולחן אחד ולגבש תוכנית למיגור האיום הזה".

בעקבות הממצאים הודיע ח"כ סוכות על כוונתו לפנות ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, בדרישה לכינוס דיון חירום שיאסוף את כל הגורמים הרלוונטיים ויגבש צעדים מתאימים לעצירת ההברחות

הוא קרא לפעול מיידית כדי למנוע המשך התחמשות אויבים בשטח ישראל דרך המרחב האווירי, והביע תקווה שהדיון בוועדה יוביל לתוכנית משותפת ולנקיטת צעדים אופרטיביים לסגירת הפרצה.