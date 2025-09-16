למרות ניסיון החיסול של הנהגת חמאס וככל הנראה על רקע תחילת התמרון הקרקעי בעזה, מאותת הארגון כי אינו פוסל שיבה למשא ומתן לעסקת חטופים.

בכאן חדשות דווח כי חמאס צפוי להציב דרישות חדשות ונוקשות יותר במסגרת מו"מ אפשרי, מה שעשוי לסבך כל מאמץ עתידי להשיג הסדר חטופים.

גורמים פלסטינים במשא ומתן שאמרו: "הסגנון הישן של המשא ומתן שהיה נהוג לפני התקיפה בדוחא - לא יהיה יותר. אנחנו מוכנים לדון בהצעות לעצירת המלחמה, אבל בצורה שונה ממה שהיה עד עכשיו".

על פי הערכות קטאר לא תתווך במגעים לאחר ניסיון חיסול בכירי חמאס שבוצע בשטחה.