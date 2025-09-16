קרן המתעדת אמנות שנבזזה בשואה מנעה השבוע מכירה פומבית של שני ציורים שנבזזו על ידי הנאצים בעיירה ניוארק, אוהיו.

הציורים, המיוחסים לאמן ההולנדי אמברוזיוס בוסחארט מהמאה ה-17, היו אמורים להימכר במחירי רצפה למרות שוויים של כמיליון דולר כל אחד.

הקרן Monuments Men and Women Foundation קיבלה מידע מאספן על כך שהציורים הקטנים (12.7 על 20.3 ס"מ) שצוירו בשמן על לוחות נחושת, נבזזו ממשפחת שלוס היהודית בפריז ב-1943.

הם הוצגו במכירה פומבית כ"נכס לא נתבע" במחירים של 3,250 ו-225 דולר.

מחקר מהיר שערכה הקרן הצביע שהציורים מתאימים במדויק לתיאורים ולצילומים בשחור-לבן השמורים בפרויקט המתעד אמנות שנבזזה בשואה. בוסחארט התמחה בציור פרחים נדירים שגידולם היה יקר באותה תקופה.

מייסד הקרן רוברט אדסל טס באופן דחוף לניוארק כדי להיפגש עם בעלי בית המכירות Apple Tree Auction Center. "מקרה זה הוא דוגמה נוספת לאופן שבו אנשים בעלי רצון טוב יכולים לעבוד יחד כדי לתקן את עוולות מלחמת העולם השנייה", אמר אדסל.

הוא הוסיף: "בתוך 48 שעות מקבלת הפנייה, הקרן תיעדה את מקור היצירות, בדקה את שני הציורים באופן אישי, השיגה את שיתוף הפעולה של בית המכירות להסיר אותם מהמכירה, ופנתה לעורך הדין של יורשי שלוס".

הנשיאה אנה בוטינלי אמרה: "אין זה מפתיע ששני הציורים צצו בבית מכירות קטן, אך זה יכול לקרות בכל מקום. מאות אלפי פריטי תרבות שנבזזו במלחמת העולם השנייה עדיין חסרים. חלקם נמצאים בארצות הברית, חבויים בעליות גג, תלויים על קירות ודחוסים בקופסאות".

גורל האוסף המפורסם של משפחת שלוס מתועד היטב: נגנב וחולק במהלך המלחמה באמצעות מכירות בכפייה שבהן היו מעורבים גרמנים וצרפתים כאחד. הציורים יועדו בסופו של דבר למוזיאון המתוכנן של היטלר בלינץ, הועברו למינכן ואוחסנו במטה היטלר, לפני שנבזזו שוב בימים האחרונים של השלטון הנאצי כאשר כוחות בעלות הברית נכנסו לעיר.

הקרן מקווה להשלים את ההחזרה ליורשי משפחת שלוס בקרוב.