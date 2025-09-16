הרב דודי על החזרה לשכם צילום: באדיבות המצלם

אמש נכנסו אלפי מתפללים לקבר יוסף הצדיק בשכם, במסגרת הכניסות החודשיות המתואמות לאתר. בין הבאים הייתה גם ישיבת "רועה ישראל", שקיימה תפילות סליחות כמדי שנה.

הסליחות התקיימו בחדר הסמוך לציון, ששימש בעבר כבית מדרש. במסגרת הכניסות החודשיות תלמידי הישיבה מקיימים במקום "בית מדרש" ולומדים תורה בחברותות, כהכנה לקראת חידוש הנוכחות הרציפה בציון.

ראש הישיבה, הרב דוד דודקביץ', אמר כי החיבור למקום נובע מהמסורת ומהקדושה שבו, והוסיף, "הקריאה והתפילה לשיבה מלאה לשכם היא יחד עם כל ערי הקודש וקברי הדמויות המשמעותיות לעם ישראל כדוגמת יוסף הצדיק זיע"א - סמל של שמירה על הברית ונאמנות לארץ".

בשבועות האחרונים גוברות הקריאות בקרב הציבור להחזרת הריבונות במקום ולאפשר הגעה חופשית ליהודים לקבר יוסף הצדיק ולעיר שכם, כאתר קדוש והיסטורי לעם ישראל.