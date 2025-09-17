לאנס טוויגס, שותפו של טיילר רובינסון החשוד ברצח פעיל הימין הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק בשבוע שעבר ביוטה, שיתף הלילה עם הרשויות האמריקאיות התכתבות משותפת שבה, לפי הדיווח, רובינסון מודה בביצוע המעשה.

בהודעות ששוגרו לטוויגס כתב החשוד: "לא אמור לקחת הרבה זמן עד שאגיע הביתה, אבל אני עדיין חייב לקחת את הרובה שלי. למען האמת, קיוויתי לשמור את הסוד הזה עד מותי. מצטער שאני מערב אותך בזה".

טוויגס תהה: "אתה לא עשית את זה, נכון?", ורובינסון השיב שביצע את הרצח ואף לגלג על כך שרשויות החוק תפסו חשודים ששלא קשורים. "הם לקחו איזה זקן משוגע, אחר כך תשאלו מישהו שלבש בגדים דומים".

על המניע למעשה כתב לו רובינסון: "נמאס לי מהשנאה שלו. יש שנאה שאי אפשר לפתור בשיחה. אולי אצליח לקחת את הרובה שלי מבלי שיראו אותי, לא שמעתי שהצליחו למצוא אותו עדיין".

ב"וושינגטון פוסט" פורסמה הודעה אחרת שכתב החשוד ברצח בקבוצה בדיסקורד. "היי חברים, יש לי חדשות רעות עבורכם. זה הייתי אני באוניברסיטת יוטה אתמול. אני מצטער על כל זה". ההודעות נשלחו, לפי הדיווח, זמן קצר לפני שהחשוד הסגיר את עצמו לרשויות.

נגד רובינסון הוגש כתב אישום המייחס לו שבעה סעיפים, ובהם רצח בנסיבות מחמירות, אחזקת נשק שלא כדין ושיבוש הליכי חקירה. התובע המחוזי של יוטה הודיע כי התביעה תפעל לבקשת עונש מוות.