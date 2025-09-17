כוחות משטרה בסיוע רשות מקרקעי ישראל, רא"ם והסיירת הירוקה פועלים הבוקר (רביעי) נגד בנייה בלתי חוקית בנגב.

במהלך הפעילות נתקלו הכוחות באיומים מצד גורמים בשטח, אשר בשלב מסוים אף הציתו חלק מהבתים במחאה על הפינוי ואיימו להפעיל אלימות כדי למנוע את ביצועו.

מהמשטרה נמסר כי "מרגע כניסת הכוחות לאזור, החלה הפרת סדר על רקע האכיפה, בהשתתפות עשרות מתושבי האזור שהבעירו מבנים וצמיגים וזאת בניסיון למנוע מכוחות המשטרה לסייע לרמ"י באכיפת צו ההריסה ולאכוף את החוק והסדר במקום. הכוחות משתמשים באמצעי פיזור הפגנות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר על הפעולה: "לאט לאט אנחנו מחזירים לידיים שלנו את אדמות הנגב. המבצע מהווה נדבך מרכזי במדיניות להחזרת הריבונות ומיגור תופעת הבנייה הבלתי חוקית בנגב ובכל רחבי הארץ".