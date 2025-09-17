הרשות לחדשנות פרסמה הבוקר (רביעי) דו"ח מקיף שמצביע על דעיכה במגמות הצמיחה של תעשיית ההייטק בישראל.

לפי הדוח, במחצית הראשונה של 2025 נרשמה ירידה של 6.5% במספר עובדי המחקר והפיתוח לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

הנתונים מראים כי במחצית הראשונה של 2025 מועסקים בענף ההייטק כ-403 אלף עובדים — כ-11.5% מכלל המועסקים במשק — עלייה קלה לעומת 391 אלף מועסקים ב-2024. עם זאת, קצב גידול התעסוקה נעצר: מאז 2023 נרשם גידול ממוצע שנתי של פחות מ-2%, לעומת קצב של מעל 5% בשנים רובן של העשור הקודם. המשמעות, לפי הרשות, היא האטה ברורה בהתרחבות כוח-האדם בענף.

במישור הכלכלי הרחב, תוצר ההייטק הישראלי עמד ב-2024 על כ-317 מיליארד שקל — כ-17% מהתוצר הלאומי — ולמעשה כמעט ללא שינוי שנתי. יצוא ההייטק הגיע בשנה זו לכ-78 מיליארד דולר, עלייה של 5.6% לעומת 2023. מנגד, שוק ההון הסיכון מציג תמונה מדאיגה: גיוסי ההון על ידי קרנות הון סיכון ישראליות ירדו ב-2024 בכ-80% ביחס לשיא שנרשם ב-2022, והגודל הממוצע של הקרנות קטן בתקופה 2023-2025 בהשוואה לשנים 2017-2022.

בזירת האקזיטים, לעומת זאת, נרשמה שנה שנייה רצופה של עלייה בסכומי העסקאות, והערכת הרשות היא כי שנת 2025 עשויה להיות שנת שיא בכל הזמנים בתחום זה.