קיבוץ כרם שלום ציין אמש (שלישי) את החזרה הביתה, כשנתיים לאחר המתקפה הרצחנית של חמאס, בטקס חגיגי ומרגש.

המשתתפים שיבחו את החזרת החיים לקיבוץ הקטן וקראו להמשיך בעשייה חקלאית וחברתית במקום.

"אתם באתם להרוס, ואנחנו באים להצמיח. אתם רוצים לגדוע חיים ואנו באים להוסיף חיים. החזרנו לפה את החיים, ואת האהבה, את האמונה בטוב, ואת צחוק הילדים המתגלגל במדשאות. האדמה הזו שראתה ליום אחד את הרוע בהתגלמותו, שבה לחבק באהבה את בניה. ולכולם אנו באים ואומרים כרם שלום פה כדי להישאר, לתמיד" נמסר מטעם הקיבוץ.

הטקס נערך בנוכחות מפקד אוגדת עזה תא"ל ברק חירם, יו"ר החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד, ח"כ מיכאל ביטון וסמנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי.

תא"ל חירם הודה שגם הוא מתרגש. "זו פעם ראשונה מאז ה-7.10 שאני מרגיש התרוממות רוח. לא רק לחימה והשמדת האויב, אלא יש פה ערב חג. לא חג ממש, אבל ערב חג. ראיתי אנשים על הדשא, שמחים מחייכים ודומעים, ילדים רצים, ראיתי אנשים חוזרים הביתה".

ראש המועצה מיכל עוזיהו הביעה גאווה על החוסן הקהילתי: "אני מתעקשת להגיד היום חג שמח. מרגש מאד להיות פה אתכם היום. אנשי האזור שואבים כוח מהתושבים החוזרים. ועדיין יש להמשיך לזכור את החטופים ולהתעקש על השבתם כצעד הכרחי להשבה מלאה של השגרה והקהילה".

במהלך האירוע הונצחו זכרם של לוחמי כיתת הכוננות עמיחי ויצן וידידיה רזיאל ז"ל, וכן חיילי צה"ל סמ"ר ירון שי, סמל נתן חי ליאר, סמ"ר אור מזרחי, סרן תומר שוהם וסמל שהם בן הרוש ז"ל.