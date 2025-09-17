אישה, כבת 40, נורתה הבוקר (רביעי) במכוניתה ברמלה ונפצעה באורח קשה. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותה. מדובר בוופא אבו גאנם שהיתה מוכרת למשטרה וספגה איומים רבים.

ילדיה, בת 14 ובן 4, ששהו עימה ברכב והיו עדים לפגיעה באימם נפגעו מהירי באורח בינוני. הם קיבלו טיפול ראשוני בזירה ופונו לבית החולים אסף הרופא.

פרמדיק מד"א דן בן ישי שהגיע לזירה סיפר: "קיבלנו קריאה על אישה ו-2 ילדים שנפצעו באירוע אלימות ברמלה. הגענו במהירות למקום וראינו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

המשטרה פתחה בחקירת האירוע ומסרה כי הרקע הוא סכסוך אלים בחברה הערבית. מחקירה ראשונית עולה כי הנרצחת כבר ספגה איומים בעבר ולפני כשנה הונח מטען ברכבה. באירוע אחר היא נדקרה על ידי שתי גיסות שלה.