לקראת הימים הנוראים פרסמה הזמרת יובל דיין ביצוע מיוחד לפיוט "עת שערי רצון".

דיין ציינה כי הפיוט מלווה אותה באופן אישי מדי שנה בתפילת החג, "הפיוט 'עת שערי רצון' מרגש אותי בכל שנה בתפילת שחרית רגע לפני תקיעת שופר, והשנה החלטתי לבצע אותו. מקווה שיפתח לנו את הלב".

בהתייחסות לשנה החולפת שיתפה דיין את תחושותיה, "בעוד פחות משבוע נכנס בשערי השנה החדשה, וכל הכאב חרוט על לבנו. זה שהחטופים עוד לא כאן, שהמלחמה עדיין כאן. הטראומה החושך והשבר. ומתוך כל אלה באור עדין ויציב נשמרות גם האמונה העקשנית הזו, והתקווה לעתיד טוב יותר".

בדבריה הוסיפה תפילה אישית למען עם ישראל, "בזכות כל אלו שהקריבו את היקר להם מכל, אימהות, נשים, ילדים ולוחמים גיבורים שקפצו להגן עלינו בשביעי, למרות שידעו שיש סיכוי גדול שלא יחזרו, אני מתפללת שתזכור לנו את הטוב, תזכור שרצינו, שנלחמנו, שניסינו, שגם כשנשברנו קמנו מהר".

בהקדשה מיוחדת סיכמה דיין את דבריה ואמרה, "אני מקדישה את הביצוע הזה לכל האימהות השכולות, אתן בלבנו תמיד, ובניהן מיכל בנימין, שאיבדה את הבן שלה, ניר הי"ד, סרן במילואים. תודה לך על המילים המחזקות שלך. עם ישראל חי".