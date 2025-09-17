מפלגת הציונות הדתית תדון בהצעה של היו"ר בצלאל סמוטריץ' לבטל את שיטת הבחירות המקדימות בקרב המתפקדים ולהעביר את הסמכות לברירת מועמדי הכנסת לפורום מצומצם בן כ-150 עסקנים פוליטיים של המפלגה.

הערב (רביעי) יתכנסו חברי מרכז המפלגה יחד עם נציגי להרמת כוסית ובין היתר נשמעים קולות שאינם אוהבים את המהלך עליו החליט היושב ראש.

בבחירות האחרונות הורכבה הרשימה על ידי מרכז המפלגה בפריימריז דיגיטליים שבהם הוזמנו להשתתף כ-20 אלף המתפקדים. השר בצלאל סמוטריץ' התגאה במהלך ובאופן הדמוקרטי בה מתנהלת מפלגתו.

כעת, ככל הנראה, על רקע חולשתה של המפלגה בסקרים והעובדה שבחלקם היא אינה עוברת את אחוז החסימה, מבקש סמוטריץ' לקבוע את הרשימה באמצעות מנגנון אותו ירכיב בדומה למפלגות אחרות שנשלטות בעיקר על ידי העומד בראשן.

גורם במפלגה אמר לערוץ 7 כי היא זקוקה לחידוש בשורותיה כדי לנסות ולתפוס מקום משמעותי יותר במערכת הפוליטית לקראת הבחירות הבאות - שמועדן טרם נקבע. הגורם הזכיר את שמו של תא"ל (במיל') עופר וינטר כמי שיכול להצעיד את המפלגה להישגים משמעותיים, אך בשלב זה לא מתקיימים מגעים בין הצדדים.