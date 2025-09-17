רוב תושבי מחוז חברון דוחים את האפשרות להקמת שלטון אמירויות מקומי בחסות ישראלית - כך עולה מסקר דעת קהל שנערך לאחרונה על ידי מרכז הסקרים הפלסטיני, בניהולו של נביל כוכאלי.

הסקר נערך בין התאריכים 10 ל-13 בספטמבר, בקרב 200 תושבים ממחוז חברון. מהנתונים עולה כי 81% מהמשיבים דוחים לחלוטין את הרעיון, 14.5% דוחים אותו באופן חלקי, 12.5% תומכים בו חלקית, ורק 2% תומכים בו באופן מלא.

70% מהנשאלים ציינו כי שלטון משפחות גדול יוביל למצב גרוע יותר מזה הקיים תחת הרשות הפלסטינית. 14% סבורים ששלטון זה יהיה טוב יותר, 5% חושבים שהוא יהיה טוב בהרבה, ו-10% סברו שלא יחול כל שינוי.

לשאלה כיצד יגיבו במקרה של הקמת שלטון אמירויות בפועל, 19% מהנשאלים השיבו כי בוודאות יהגרו מהאזור, ו-11% נוספים אמרו כי ייתכן שיעזבו. מנגד, 64% השיבו כי אינם שוקלים לעזוב, ו-6% השיבו כי אינם יודעים.