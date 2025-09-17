תא"ל (מיל') ארז וינר התייחס לקרב המתנהל ברצועת עזה וטען כי מדובר בראש ובראשונה במערכה תודעתית ולא רק בלחימה צבאית.

וינר כתב כי "המלחמה עם חמאס היא לפני הכל קרב על תודעה ונרטיב. ארגון הטרור בהובלת אבו-עביידה זכרונו לא לברכה, השכיל לעשות שימוש בכלי התודעה. קמפיין רצח העם, קמפיין החטופים המתגלגל וקמפיין ההרעבה המוצלח לאחרונה, כולם היוו כלי נשק בארסנל החמאס".

לדבריו, עם כניסת צה"ל לעיר עזה, הבינו בחמאס כי הסוף מתקרב, והפעילו את נשק התודעה "בכל עוצמתו, למגוון הקהלים, בעולם, במדינות ערב, בישראל ובעזה גופא". לדבריו, חמאס ניסה להציג את עזה כ"מצודת טרור שתגבה מאות קורבנות", תוך איומים על תושבים ושימוש בחטופים כמגן אנושי.

וינר מציין כי "למרות שחיסולו של אבו-עביידה פגע ביעילות הארגון בתחום, לצערנו החמאס זוכה לתמיכה לא מבוטלת מצד גורמי תקשורת ואנשי ציבור מסוימים בישראל ונהנה מתמיכה רחבה בעולם".

בהמשך דבריו הדגיש כי "ההנהגה הישראלית לא נפלה בשבי בליץ התודעה וכיבוש העיר עזה יצא לדרך. יש עדיין דרך ארוכה לפנינו, אבל לאחר מספר יממות, ניתן כבר לומר ש'לא כצעקתה'". לדבריו, חלק ניכר מהאוכלוסייה האזרחית נעה דרומה - כולל משפחות של פעילי חמאס.

לסיום כתב: "למרות שגיאות שעשינו בניהול המערכה עד כה, בדגש על תחילת תהליך הנעת האוכלוסייה ועל המשך הכנסת סיוע הומניטרי לעיר, העסק עובד. ככל שנמשיך להפגין נחישות ולא נעצור, ה'מבצר האחרון' ייפול כמו כל קודמיו... תזכרו, זה קרב על התודעה ואנחנו עם של אריות. ואנחנו ננצח".