חיילים ולוחמים שנפצעו במלחמה, חברי פורום פצועי המלחמה שלחו מכתב חיזוק לחבריהם, זאת לאחר חידוש הלחימה בעיר עזה.

במכתבם, מביעים פצועי המלחמה את הצער שהם לא יכולים להילחם עם חבריהם ולהוביל יחד איתם את עם ישראל לניצחון. כמו כן הם פונים לדרג המדיני והצבאי לתת את פקודת ההכרעה ולסיים את התמרון בניצחון מלא, ושלא לסיים את הלחימה כחלק מעוד סבב חלקי.

במכתב כתבו פצועי המלחמה, "אתם יוצאים היום להכרעת והשמדת חמאס והחזרת אחינו החטופים מתוך גבורה ועוצמה, אנו שלחמנו לצידכם בשדה הקרב נפצענו ואף איבדנו חברים חיילים ומפקדים מחזקים את ידכם באומץ ובגבורה להכריע את האויב ולהוביל את עם ישראל לניצחון. אנחנו שלצערנו לא יכולים לחזור לשדה הקרב מתפללים עליכם וממשיכים את המלחמה בשדה נוסף בתודעה וברוח הגדולה ומוכיחים לכם כולו שאפשר ואף חובה לנצח".

"אנחנו קוראים עכשיו למקבלי ההחלטות הדרג המדיני והצבאי תשמרו על חיי חברנו הלוחמים ותדאגו שהפעם הולכים עד הסוף ושטח שנכבש לא חוזר לידי המרצחים, לא עוד עסקאות חלקיות והתרפסות מול האויב שטבח בנו. תנו את פקודת ההכרעה ותבטיחו לעם ישראל שניתנה עכשיו פקודת נוע סוף שתסתיים רק בניצחון מלא ולא חלילה כסבב משודרג שיפגוש אותנו בעוד כמה שנים, שכל המחירים הצלקות והפציעות ששילמנו לא יהיה לשווא. זוהי חובתכם כלפינו פצועי המלחמה שנפצענו למען הניצחון ובדרך להשיג את אחינו החטופים הביתה, זוהי חובתכם כלפי חברנו הלוחמים וכלפי עם ישראל כולו", כתבו פצועי המלחמה במכתבם.