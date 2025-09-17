אחרי הזכיית הסרט "הים" בטקס פרסי אופיר לשנת 2025 הודיע הבוקר (רביעי) שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כי הוא עוצר את המימון הממשלתי לטקס.

"אזרחי ישראל לא ישלמו יותר על טקס מביש שיורק על החיילים שלנו", אמר השר, וציין כי התקציב שיועבר דרך האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה יבוטל כבר מהשנה הבאה, 2026.

הסרט, שתיאר לפי מבקריו את נקודת המבט הפלסטינית והציג את חיילי צה"ל באופן שלילי, זכה בפרס הסרט הטוב ביותר והוביל לגל זעם ציבורי ולתגובות קשות מצד חיילים ומשפחותיהם.

בתגובה לזכייה אמר השר: "אין יריקה גדולה יותר בפרצוף של אזרחי ישראל מהטקס השנתי המביך והמנותק של פרסי אופיר. העובדה שהסרט הזוכה בפרס מציג את החיילים הגיבורים שלנו בצורה מכפישה ושקרית בזמן שהם נלחמים ומסכנים את חייהם כדי להגן עלינו, כבר לא מפתיעה אף אחד.

האבסורד הגדול הזה שאזרחי ישראל עדיין משלמים מכיסם על הטקס המביש של פרסי אופיר, שמייצג פחות מאחוז בעם ישראל, הולך להיפסק משום שהחלטתי לעצור את זה. כבר מתקציב 2026 הטקס העלוב הזה לא ימומן יותר מכספי משלמי המיסים".

"במשמרת שלי אזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הטקס המביש שיורק בפרצופם של חיילנו הגיבורים. לא עוד", סיכם זוהר.