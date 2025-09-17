דובשניות קלות ומהירות להכנה של מימי נאמן שייך מתכונאית ומבעלי רשת מאפה נאמן

מרכיבים:

1.5 כוסות קמח

חצי כפית אבקת אפייה

חצי כפית סודה לשתיה

חצי כפית מלח

חצי כפית קינמון

חצי כפית ציפורן

4 כפות סוכר חום

1 ביצה M

5 כפות דבש

שליש כוס שמן קנולה.

אופן הכנה:

לוקחים קערה רחבה ועמוקה וראשית מכניסים את כל המצרכים היבשים לקערה ומערבבים באופן אחיד עם מטרפה. לאחר מכן מכניסים את הביצים וכל החומרים הרטובים ומערבבים היטב לעיסה אחידה. לבנתיים מחמים תנור על 170 מעלות.

נקח תבנית אפייה ונכסה בנייר אפייה.

איך יוצרים את צורת הלב:

קורצן (חותכן) בצורת לב

הדרך הכי פשוטה.

מרדדים את הבצק לעובי של כ-1 ס"מ.

חותכים בעזרת קורצן לבבות.

מסדרים בתבנית עם מרווחים, ואופים.

לאחר מכן נכניס ל 8-10 דקות עד שהעוגיות שחומות קל נוציא ונפזר אבקת סוכר . ומגישים.