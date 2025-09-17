ניסיון לפסול את מינויו של אילן רום למנכ"ל משרד האוצר כשל לאחר שארגוני נשים משכו עתירה שהגישו בנושא לבג"ץ.

השדולה למען נשים בישראל, נעמ"ת ופורום דבורה עתרו נגד המינוי בטענה כי יש למנות לתפקיד אישה וכי המינוי מפלה ואינו משקף עיקרון הייצוג הולם.

שופטי בית המשפט העליון אותתו לעותרות כי העתירה צפויה להידחות. בדברי השופטים נמסר באופן מפורש: "לא ניתן להצביע על פגם משפטי המצדיק את התערבות בית המשפט".

העתירה הוגשה כתגובה למינוי שביצע השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחצי שנה, אך השופטים נעם סולברג, אלכס שטיין וחאלד כבוב הגיבו: "הגענו למסקנה כי טענותיו העקרוניות של העותר אינן תואמות את נסיבותיו הספציפיות של המינוי מושא העתירה, ומוטב יהיה אם תישמרנה למערכות נסיבות מתאימות ותועלינה במסגרתן. אנו ממליצים אפוא לעותרות שלא לעמוד על עתירתן". בעקבות הדברים החליטו הארגונים למשוך את העתירה.

החלטת בג"ץ והמשיכה של העתירה מגיעות על רקע מהלך נפרד בו ועדת נציבות שירות המדינה חסמה מינוי של מהרן פרוזנפר למנהל אגף התקציבים בטענה שראוי למנות אישה לתפקיד מטעמי ייצוג הולם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בוחן כעת צעדים אפשריים בעניין זה.