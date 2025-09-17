השגריר האמריקני - "אזרח כבוד" של השומרון הלל בן אור

באירוע הרמת כוסית חגיגי להנהגות ישובי השומרון, בהשתתפות מאות ראשי וישובי המרחב, העניק ראש מועצת שומרון יוסי דגן לשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, תעודת "אזרחות כבוד" של המועצה האזורית.

"זה כבוד גדול עבורי להעניק תעודת אזרחות כבוד לאחינו: מייק האקבי, השגריר האמריקני הראשון שמקבל אזרחות כבוד של המועצה האזורית שומרון. זה לא רק נייר, זה סמל שאנו יחד, שאנו אחד. ואני חייב להגיד, שאנחנו יודעים שהנושא האסטרטגי של בניית ארץ התנ"ך וכל מדינת ישראל, החלת הריבונות בכל יהודה ושומרון ארץ התנ"ך, היא לא רק צדק היסטורי - אלא גם נושא אסטרטגי לכל מדינת ישראל וגם לארה"ב ולכל העולם החופשי", אמר דגן.

הוא הוסיף "בשם כל תושבי השומרון אני מבקש להגיד לך: מי שבירך את אברהם יצחק יעקב ויוסף שאנחנו בונים את שטחו - השומרון, יברך אותך ואת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כמו שהבטיח הקב"ה לאברהם: מי שיברך את עם ישראל יהיה מבורך. אתה מברך את עם ישראל לכן שאלוהים יברך אותך. אנחנו אוהבים אותך".

השגריר האמריקני השיב "תודה ליוסי, חברי. אני מכיר אותו כבר שנים רבות, אני אוהב אותו. הוא אמיץ, יש לו חזון, ובאירועים רבים הייתה לי ההזדמנות להפגש עם יוסי ועם חלומו לשומרון ולאיך הארץ הזו תיראה". האקבי התייחס אף למכתב החוק שהמועצה קידמה בנושא השימוש במונחים רשמיים: "80% מהתנ"ך הוא על יהודה ושומרון. הרבה אנשים לא יודעים זאת. אם רוצים לתקן, אז בואו נשתמש בשפה שנמצאת פה כבר אלפי שנים: יהודה ושומרון".

לראשי היישובים אמר: "ההקרבה שאתם עושים כדי לגור בשומרון לא זרה לי. זה דורש מידה עצומה של מחויבות. יש זמנים שאנשים לא מבינים מדוע אתם רוצים לחיות כאן. אני לא מבין מדוע שלא תרצו לחיות כאן. זו ארצכם, המולדת שלכם, אז הערב בשומרון אני מכיר במה שרבים מכם עשו, לשוב הביתה לשומרון".