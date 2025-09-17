ראשי שב"כ לשעבר מובילים קמפיין נגד מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

מדובר בנדב ארגמן, עמי אילון, יורם כהן וכרמי גילון שהגישו לוועדת גרוניס התנגדויות למינוי זיני לתפקיד. זאת, אחרי שאתמול 260 עובדי שב"כ לשעבר שלחו מכתב לוועדה, שבו התנגדו גם הם למינוי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר לוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס, את שמו של זיני, והיא אמורה להעניק חוות דעת בנוגע למינוי.

מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, כתב בתגובה בחשבון ה-X שלו: "הם היו עושים את זה גם אם זה לא היה דוד זיני. גם אם זה היה עופר וינטר או אבי בלוט או דדו בר כליפא, או כל קצין אחר שיש לו כיפה סרוגה על ראשו, שגדל בחינוך הדתי לאומי, שהיה בבני עקיבא, שמניח תפילין ומנשק מזוזה, שאבא שלו היה רב , והילדים שלו במכינה בעלי או בישיבת הסדר. כל מי שלא מגיע מהמחנה הנכון והנאור מבחינתם הוא איום וסכנה על המדינה שהם חושבים ששייכת רק להם. אסור לתת למיעוט החשוך הזה לנצח".

אתמול התבטא בנושא תא"ל (במיל') עופר וינטר שגם הגיש לועדת גרוניס מכתב מטעמו בו הביע תמיכה במינוי. בחשבון הפייסבוק שלו כתב וינטר בציניות: "הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידים הכי בכירים במדינה" - כשהוא מכוון דווקא לאנשי שמאל.

"במשך שלושה עשורים קודמה כאן מדיניות מדינית - ביטחונית על ידי קיצוניים משיחיים שלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים. המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת. המשיחיים האלו הם שמכרו לנו חזון של שתי מדינות לשני עמים והביאו עלינו אוטובוסים מתפוצצים ומאות 'קורבנות שלום'", הוסיף.

הוא המשיך וקשר בין המדיניות להשלכות בשטח: "המשיחיים גרמו לנו לברוח מלבנון, נטשו את בני בריתנו אנשי צד"ל והפקירו את לבנון לצבא הטרור של חיזבאללה. המשיחיים סיפרו לנו במילים יפות שחייבים 'להתנתק' מעזה - כשבפועל היה מדובר על גירוש יהודים, אנשי מעשה, חקלאים, מלח הארץ, אנשי עבודה ושלום. והפקרת עזה בידי ארגון הטרור חמאס. המשיחיים מסבירים כבר שנים שצריך להגיע להסדרה וששקט יענה בשקט, כשבפועל מדובר על התקפלות מחפירה מול הטרור העזתי והיא שהביאה עלינו את הרצחנות של ה-7.10".

וינטר תהה כיצד אותם גורמי ביטחון מעיזים למתוח ביקורת על מינויו הצפוי של זיני. "המשיחיים הם אלה שהיום מעזים לדבר על הסכנה במינוי ראש שב"כ 'משיחי', בלי טיפת צניעות. דוד זיני הוא לוחם ומפקד אמיץ שראה ורואה את המציאות נכוחה. במעשיו הוא הוכיח פעם אחר פעם כי הוא יותר מראוי להיות ראש השב"כ. הוא יודע מי האויב ולעולם לא יתמכר לאשליות השקט המדומה".

"הגיע הזמן להפסיק לקטלג אנשים על פי קריטריונים לא רלוונטיים. מספיק. קצת יותר צניעות. הגיע הזמן שאדם ריאלי יעמוד בראש השב"כ. למען עם ישראל. למען עתיד ילדינו. יחד ורק יחד ננצח", סיכם.