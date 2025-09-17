קצין במנגנון ביטחון הפנים של חמאס דיווח על מעצרו של פלסטיני בדרום רצועת עזה. בחקירתו הודה החשוד בקשר עם המודיעין הישראלי במהלך המלחמה.

לפי הדיווח, החשוד בריגול ביצע משימות שונות עבור המודיעין הישראלי תמורת תשלום, שהובילו לפעולות חיסול של צה"ל נגד פעילי חמאס שמצאו מחסה בבתי ספר.

עוד נמסר כי החשוד עבד כעיתונאי בסוכנות ידיעות מקומית, ולאחר מכן מצא עבודה בסוכנות ידיעות זרה. במסגרת עבודתו, ערך ראיונות בנושאי משבר המים וגניבת סחורות. במהלך החקירה התברר כי סוכנות הידיעות הזרה ביקשה מהעיתונאי הפלסטיני לצלם אנשי ביטחון.

בקשה זו עוררה את חשדו, ובעקבותיה חשף מנהל הסוכנות כי הוא קצין במודיעין הישראלי. המנהל פיתה את העיתונאי והבטיח להגן עליו מפני חמאס, ובכך שכנע אותו לשתף פעולה.

לדברי הקצין במנגנון ביטחון הפנים, העיתונאי-סוכן שלח למודיעין הישראלי תמונות של אישים ואתרים באמצעות אפליקציה של ערוץ חדשות, ובעקבות מידע זה בוצעו תקיפות של צה"ל נגד מטרות אלה.