ג'רי גרינפילד, אחד משני המייסדים של מותג הגלידות בן וג'רי, פורש מהחברה בשל אכזבתו מ"פגיעה בעצמאותה" מצד ענקית המזון יוניליוור שרכשה אותה בשנת 2000.

"אחרי 47 שנה, ג'רי קיבל את ההחלטה הקשה של פרישה מהחברה שבנינו יחד", כתב שותפו בן כהן בפוסט ברשת X.

"אני משתף פה את מכתב ההתפטרות שלו מבן וג'רי. המורשת שלו תישאר נאמנה לערכים שלנו, ולא תושתק בידי מגנום (חטיבת הגלידות של יוניליוור)".

ביולי 2021 הודיעה יוניליוור על כוונתה להפסיק את מכירת מוצריה ב"שטחים הפלסטיניים הכבושים". בן כהן וג'רי גרינפילד כתבו מאמר בניו יורק טיימס שבו טענו השניים כי הפסקת הפעילות ב"שטחים הכבושים" אינה חרם על ישראל, וכי מדובר ב”החלטה חשובה המקדמת שלום“.

הם הוסיפו כי לדעתם "מדיניות ממשלת ישראל מהווה מכשול לשלום ומפרה את זכויות האדם הבסיסיות של הפלסטינים".

לפני ארבעה חודשים, נזרק כהן מישיבת סנאט בוושינגטון לאחר שקם ממקומו וקרא קריאות בגנות התמיכה האמריקנית בישראל, בטענה כי היא מובילה למות ילדים בעזה.

האירוע התרחש במהלך הופעתו של מזכיר הבריאות האמריקני בובי קנדי בפני הסנאט. במקביל לכהן, עוכבו שישה מפגינים נוספים שהתפרצו בקריאות נגד מדיניות הממשל - חלקם מחו על התנגדותו של קנדי לחיסוני הקורונה.

לאחר עיכוב המפגינים, נשמע כהן צועק: "אתם הורגים ילדים עניים בעזה ומשלמים על כך על ידי קיצוץ מדיקאייד (תכנית הבריאות הפדרלית) לילדים כאן".

עוד אמר, "הקונגרס והסנאטורים צריכים להקל על המצור. הם צריכים להכניס מזון לעזה. הם צריכים לתת אוכל לילדים רעבים".

כהן המשיך את פעילותו בהשתתפות בעצרת הזדהות עם הפלסטינים לצד חברת הקונגרס רשידה טאליב.

בהצהרה שפרסם לאחר מכן כתב: "אמרתי לקונגרס שהם הורגים ילדים עניים בעזה על ידי קניית פצצות, והם משלמים על כך בכך שהם מעיפים ילדים עניים ממדיקאייד בארה"ב".