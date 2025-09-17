עם פתיחת שנת הלימודים באולפנות פרסמו בכירי רבני הציונות הדתית מכתב נחרץ שבו קריאה ברורה לפיה אין לאפשר לגופים המעודדים גיוס בנות להיכנס למוסדות החינוך.

לדבריהם, עצם עידוד הגיוס “פוגע ביכולת הצבא להילחם בצורה יותר יעילה” - וצה"ל “לא נועד לרצות אג'נדות פרוגרסיביות אלא לנצח, להציל חיים ולהביא שלום לעם ישראל”.

הרבנים מדגישים כי הכנסת נציגי ארגונים כאלה "מחדירה השפעות זרות" המנוגדות לדרכה של תורה ולחינוך הבנות, וקוראים למנהלות האולפנות ולמחנכות לחסום את דרכם בשערי בתי הספר.

מעבר למכתב החריף, צורף הסבר מפורט לאיסור. במסמך המשלים, שנכתב “בלשון שתובן יותר לבנות”, מפרטים הרבנים כי מאז קום המדינה חזרה הרבנות הראשית ופסקה על איסור גיוס בנות גם בשעת חירום; כי תפקידי נשים במלחמת ישראל הם מהעורף במסגרת ההלכה; וכי מי שמעודד גיוס בנות “מורד בפסקי הרבנות הראשית לדורותיה”. עוד נכתב במפורש: שילוב בנות בצוותי קרב “יותר נזק מתועלת”, וצה"ל אינו פלטפורמה לקידום אג'נדות—מטרתו ניצחון.

הרבנים מוסיפים כי ביטויי עוז ותושייה של בנות יכולים להתממש במגוון מסגרות אזרחיות—התנדבות ושירות לאומי תורני—מחוץ לצבא, וקוראים לתלמידות “להישמר מפני מי שמנסה לפתות” לעזוב את קו רבותיהן, גם אם מדובר בגופים דתיים.

עוד מזכירים הרבנים כי כבר לפני כשנה וחצי פרסמו עמדה פומבית נגד גיוס בנות; המסמך הנוכחי, המתוארך לאב תשפ"ה, בא להדגיש מחדש את החומרה שבעידוד גיוס והצורך בסגירת הדלת בפני ארגונים אלה במוסדות החינוך.

את המסמכים חתמה רשימה ארוכה של בכירי רבני הציונות הדתית—בהם הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב שמואל אליהו, הרב אליקים לבנון, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד חי הכהן, הרב יעקב שפירא ורבים נוספים—המדברים בקול אחד ברור ונחרץ.