הפגנה של ארגוני שמאל קיצוני שתוכננה להתקיים אתמול במרכז המורים בלב העיר באר שבע נגד הלחימה בעזה ונגד חיילי צה"ל בוטלה - זאת לאחר שפעילי ימין הצליחו לחשוף את מיקומה, על אף שנשמר בסוד ופורסם רק מפה לאוזן.

בעקבות פרסום המיקום והודעת הפעילים על כוונתם למנוע את האירוע, הודיעו המארגנים על ביטולו.

האירוע היה חלק ממאמץ מתמשך של ארגון השמאל הקיצוני "עומדים ביחד" וגורמים נוספים לפעול בעיר באר שבע. בין היתר ניסו בעבר לארגן בעיר כנס זיכרון למחבלים ביום הזיכרון הממלכתי וכן אירועי תמיכה במחבלים מרצועת עזה, כולל הנפת תמונותיהם.

תושבי העיר הביעו התנגדות נחרצת לפעילות זו, ופעלו בדרכים חוקיות למניעת קיומן של פעולות הסתה. גם טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני שתוכנן בסניף "עומדים ביחד" בעיר בוטל בעקבות מחאה ציבורית רחבה.

הסניף המקומי של "עומדים ביחד", שנפתח בעיר רק בשנה האחרונה במיקום סודי, נאלץ לעבור שוב ושוב מקום לאחר שנחשף כי פעל בניגוד לחוק ונתקל בהתנגדות חריפה מצד תושבי העיר.

שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", אמר, "תושבי העיר באר שבע מוכיחים שוב ושוב אין מקום להסתה בעיר. אנחנו קוראים לשמאל הקיצוני לעזוב בשקט את תושבי העיר באר שבע ולהפסיק להסית נגדם".